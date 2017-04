Estudiantes visita al Tiburón y Juan Foyth no quiere dejar pasar su oportunidad

El encuentro se jugará en Mar del Plata, desde las 19. En las horas previas, el defensor, que será titular, habló con El Clásico

En el inicio de una nueva fecha del fútbol argentino, Estudiantes visitará a Aldosivi en el José María Minella desde las 19.

Nelson Vivas no confirmó el equipo, pero apostaría a la rotación pensando en el próximo duelo del martes ante Barcelona de Ecuador, por la segunda jornada de la Copa Libertadores de América.

Leandro Desábato, capitán Pincha, se quedó en La Plata para el choque copero y en su lugar jugará Juan Foyth, hombre de las Inferiores y de participación en la Sub 20 argentina. En diálogo con este medio, que desde ayer acompaña al Pincha en la ciudad Feliz, el defensor destacó: “Espero poder ayudar al equipo para sumar de a tres. Somos muchos chicos, pero tenemos el apoyo de los referentes del plantel”.

Para Foyth ésta será la segunda participación en el equipo de Vivas. “Tanto el Chavo como Schunke me hablan mucho. Me dieron tranquilidad y me dijeron que intente jugar, que ellos me van a apoyar para que yo pueda rendir”, comentó en el encuentro que se dio en el ingreso al hotel Sheraton.

Con un breve paso por la Reserva en 2016 y a un mes de disputar el Mundial Sub 20, Foyth no sale de su asombro y comentó: “Todavía no caigo que estoy jugando en Primera. Encima, tener la chance de jugar en la Selección argentina es increíble”.

En cuanto a las diferencias entre las Inferiores y el plantel profesional, el joven defensor manifestó: “Sentís el cambio en los entrenamientos, el ritmo es otra cosa. Los reducidos y los trabajos con pelota son mucho más intensos que en Reserva o en la Sub 20”.

Por otra parte, ya con la mira puesta en el Tiburón, analizó: “Aldosivi propone un buen fútbol y es muy dinámico, tenemos que estar atentos y dejar todo para poder pasarlos por arriba”.

Agradecido por la oportunidad, no se olvida de quién es el dueño del puesto. “Voy a estar cuando me necesiten, Desábato y Schunke son irreemplazables. Cuando el técnico quiera contar conmigo, voy a estar”, concluyó.

LOS EQUIPOS

ALDOSIVI: Pablo Campodónico;Gastón Díaz,Alan Alegre,Ramiro Arias,Ismael Quilez;Sebastián Navarro,Roberto Brum,Sosa Otermín;Neri Bandiera,Pablo Lugüercio y Cristian Llama. DT Darío Franco

Estudiantes: Mariano Andújar;Matías Aguirregaray,Juan Foyth,Jonathan Schunke,Sebastián Dubarbier;N. Talpone o A. Solari,Santiago Ascacíbar,B. Cascini o I. Damonte,Lucas Rodríguez;Juan Otero y Javier Toledo. DT Nelson Vivas

Hora de inicio: 19.00 TV: DeporTV

Árbitro: Facundo Tello. Estadio: José María Minella