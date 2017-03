Exitosa exhibición de boxeo en la Unidad 18 de Gorina





La Unidad Penal 18 de Joaquín Gorina, partido de La Plata, vivió esta tarde un festival de boxeo con la presencia de destacados púgiles, como Diego Díaz Gallardo y Hugo Luero. Todo se dio sobre el ring side montado especialmente en el SUM de la unidad de media docena de internos allí alojados.

El santiagueño Diego Díaz Gallardo se encuentra en el tramo final de la preparación de la pelea en la que disputará con el francés Michel Mothmora por el título del mundo de la categoría Mediano de la WBF, el próximo 31 de marzo. Sobre la visita al penal, comentó que “estar de visita aquí es muy lindo, es la primera vez que hago esto y la verdad que me ha gustado, estar ayudando a los chicos y brindando un poco de experiencia de lo que uno ha vivido es muy bueno”.

Por su parte, Hugo “Popeye” Luero, quien fuera campeón argentino y sudamericano y actualmente, ya retirado, es entrenador de Díaz Gallardo, comentó: “Estuve en varios penales, me gusta mucho venir a colaborar, acá uno se siente cómodo, es importante para uno poder meter el deporte en estos lugares, para mí el boxeo es un arte, no lo hace cualquiera, y facilita aprender a caminar, defenderse a no bajar los brazos”.

José Luis, contó que “armamos un grupo de chicos que estamos entrenando todos los días para salir adelante, tener una meta en el día a día, entrenar, hacer las cosas lo mejor posible para cuando nos toque estar enfrente de algún rival, pero esto también nos ayuda un montón para reflexionar muchas cosas, nos ayuda descansar más tranquilo, a cambiar”.

Por último, el jefe de la Unidad, Walter Burgos, destacó el trabajo en conjunto y en quipo entre autoridades y empleados de la cárcel para poder llevar el proyecto adelante: “Somos convencidos de que el deporte, tanto como al educación y el trabajo ayudan mucho, el cambio lo tiene que hacer cada interno pero el estado le tiene que dar las distintas herramientas para poder lograrlo, y ese es nuestro desafío”.

