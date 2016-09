Extrañó a Andújar y pagó caro sus errores

Estudiantes no la pasó bien en Sarandí. Volvió a dar la imagen que dio en el primer tiempo ante Tigre, a quien luego goleó por 3 a 0. El equipo de Nelson Vivas tuvo su peor partido en lo que va del semestre, y lo pagó caro, quedando eliminado de un torneo en el cual aspiraba a pelear hasta las últimas instancias. No solo se despidió si no que se quedó sin el premio que ascendía a 1 millón de pesos.

El partido arrancó parejo, pero a medida que fueron transcurriendo los minutos, Unión empezó a sentirse más cómodo en el campo de juego y tuvo las mejores chanes.

Si bien otra vez la defensa y la mala puntería del rival lo mantuvieron con un trámite igualado, como había sucedido en la primera parte frente a Tigre, esta vez no fue contundente en ataque y los penales terminaron sellando su suerte.

Lo más preocupante del partido para el León estuvo en la falta de juego que evidenció, sin poder forzar a Nereo Fernández prácticamente a ninguna intervención de riesgo a lo largo del partido.

Sin dudas que este tropezón es un golpe para un plantel que se armó pensando en los tres frentes pero ahora tendrá la posibilidad de enfocarse solamente en el partido de vuelta de la Copa Sudamericana ante Belgrano y del torneo local.