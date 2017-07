Farías, maltratado en Colombia

Ernesto "Tecla" Farías fue echado del América de Cali de Colombia de la peor manera. Cuando el delantero, que no va a seguir su carrera en el equipo cafetero, intentó este sábado por la mañana entrar al club en uno de sus últimos días (se recupera de una lesión en la rodilla derecha), las autoridades le negaron el ingreso.

Tras el increíble mal momento que vive, por la tarde, el jugador emitió un comunicado donde reclama "un trato digno" del América de Cali ya que -afirma- el negarle el ingreso al establecimiento "atenta" contra su salud: "Me pone en riesgo de no quedar en plenas condiciones físicas que me permitan seguir ejerciendo mi profesión".

Farías llegó al América para el campeonato del Ascenso de 2015 e hizo32 goles. Ahora, uno de los clubes que lo quiere es Estudiantes, el lugar de su nacimiento como futbolista.