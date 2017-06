Francisco Feuillassier: La joya marplatense que convocó Zidane para la pretemporada del Madrid

Se llama Francisco Feuillassier, tiene 19 años y comienza a hacer historia en el país ibérico porque después de ganarse todo con las juveniles del merengue, el técnico Zinedine Zidane, lo convocó para realizar la pretemporada con el primer equipo.

El final de la temporada del Real Madrid fue estupendo. Por un lado la liga española conquistada sobre el Barcelona que terminó en segundo puesto, y además le sumó la Champions League número 12 de su historia al vencer por goleada a la Juventus en Cardiff.

Sin embargo los éxitos no son solo propiedad del equipo que dirige Zizou, dado a que los juveniles del Merengue consiguieron la Triple Corona. El equipo “B” del Real Madrid, que disputa la Segunda B (Tercera División Española), obtuvo la Liga, La Champions y la Copa del Rey.

Y en ese plantel, hubo un argentino que se destacó esta temporada con el Juvenil A del Real Madrid que dirige Guti y llegó a oídos del técnico de la primera. Este es el caso de Feuillassier, el chico marplatense, que viajará a Estados Unidos con el plantel de las estrellas para cumplir su sueño.

Franchu, el nombre que se puede ver en su camiseta, junto a los juveniles Óscar Rodríguez, Manu Hernando y Dani Gómez, no sólo realizará la pretemporada con las figuras del primer equipo sino que participará de la tradicional International Champions Cup, donde el Merengue jugará frente a los principales equipos del mundo.

Real Madrid enfrentará al Manchester United de José Mourinho (el 23 de julio), al Manchester City de Pep Guardiola (el 27 en Los Ángeles) y al Barcelona de Lionel Messi (el 30 en Miami). Además, finalizará la etapa preparatoria con un duelo frente a un combinado integrado con los mejores jugadores de la Major League Soccer (el 3 de agosto en Chicago).

Los comienzos del crack

Fue en 2009 cuando Francisco Feuillassier se dirigió a España junto a su familia para visitar a su hermano Santiago, que justamente jugaba en las juveniles del Real Madrid. Un año antes, Santi, quien actualmente se desempeña en el club Le Mont LS de la Segunda División suiza, había llegado a las juveniles de la mano de Juan Esnáider, ex jugador del merengue y con un breve paso por River, quien además fue su entrenador en Cadetes San Martín de Mar del Plata, donde comenzó su carrera.

Como todo nene de 11 años, a Franchu costaba tenerlo quieto. Por eso, le ofrecieron ir a entrenar al club para que no se aburra. Él aceptó y luego de dos semanas de prácticas, los entrenadores españoles quedaron deslumbrados por sus condiciones. Fue así que le ofrecieron quedarse definitivamente en el cuadro español.

"Al principio me costó, era muy chiquito, pero estaba mi hermano, mis padres y Juan (Esnáider) que me ayudaron mucho. En Cadetes la pasé muy bien y fue de gran ayuda en mis inicios. Pero cuando llegué al Real no me lo creía, intentaba ser disimulado pero no era muy consciente de donde estaba. Los vestuarios eran algo increíble, había muchísimas canchas para entrenar y la ropa sucia no te la tenías que llevar", recuerda Francisco con una sonrisa.

Al comienzo era diversión y juego con amigos, como sucede con las divisiones menores de España donde el objetivo está centrado en cumplir con la etapa de adaptación y aprendizaje. Sin embargo, el destino hizo que sus primeros pasos los hiciera fuera del Real Madrid, ya que tres años más tarde pasó al Rayo Vallecano, club que le permitió no tener que mudarse de ciudad.

En el cuadro de Vallecas y logró dos títulos. Con él argentino como principal figura, el equipo se coronó en la Copa del Rey y La Liga juvenil, venciendo justamente al Real Madrid. Con 16 años, Francisco ya daba qué hablar. "Es un chico muy trabajador, le encanta el fútbol y es muy competitivo. Siempre va al límite y 100 por ciento. Tiene un talento espectacular", fueron las palabras de Diego Merino, su entrenador en dicha temporada.