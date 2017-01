“Fue exigente, pero sacamos muchas cosas positivas”

A horas de haber arribado, luego de una dura pretemporada en Tandil, el arquero de Gimnasia, Alexis Martín Arias, dialogó con El Clásico y realizó un balance de los últimos diez días en las sierras

Minutos antes de las 19, Alexis Martín Arias llegó a su casa, después de haber estado diez días concentrado en la ciudad de Tandil para desarrollar la parte más intensa de la pretemporada. A pesar del cansancio por las horas que duró el viaje, el desgaste físico por el amistoso, la práctica matutina y los 35 grados de temperatura, el arquero albiazul aceptó el diálogo con El Clásico para efectuar un balance de lo realizado en las sierras.

“El balance de estos diez días de pretemporada es muy bueno. Hicimos trabajos muy intensos y creo que sacamos muchas cosas positivas que seguramente nos van a servir en el desarrollo de todo el año. Se viene un semestre con doble competencia, y tenemos que estar preparados para hacerlo de la mejor manera”, arrancó la charla el golero Tripero.

Más allá de los trabajos de pretemporada, que estuvieron apuntados a la competencia oficial, el Lobo disputó tres amistosos en los que perdió, empato y ganó. “En el primer partido, no se vio lo que nosotros veníamos trabajando. Lamentablemente, el cotejo ante Racing no sirvió mucho para el análisis. Se jugó poco tiempo y la lluvia complicó las cosas. Era una buena medida para saber cómo estábamos pero no se pudo, una lástima. Igualmente, tenemos varios días por delante como para trabajar en lo futbolístico y poner a punto el equipo”, analizó Arias.

“Fuimos de menor a mayor. Las semanas previas hicimos trabajos con una carga muy fuerte desde lo físico. En los tres partidos se vieron cosas positivas que veníamos ensayando y eso lo tenemos que mantener. Obviamente que hubo errores en los que tenemos que hacer hincapié para llegar de la mejor manera posible al inicio del torneo”, agregó el arquero.

Mañana, el plantel reanudará las tareas en Estancia Chica, con la incertidumbre de no saber fehacientemente la fecha en la que comenzará la segunda parte del campeonato, pero con la seguridad de tener los objetivos claros. “No sabemos realmente cuándo empieza todo, pero nos estamos preparando para arrancar el fin de semana del 12 o el 18. Lo vamos a hacer bien, no tengo dudas. Los objetivos que nos trazamos son claros: tenemos que mejorar en el torneo, escalar posiciones y terminar lo más arriba posible y, además, tener un buen desempeño en la Copa Sudamericana, que es una competencia mano a mano en la que se puede llegar lejos”, cerró.

Bottinelli, en la órbita de Colón

En las últimas horas, allegados al cuerpo técnico de Eduardo Domínguez en Colón de Santa Fe hicieron un llamado para conocer el estado de situación del jugador de Gimnasia, Darío Bottinelli. El futbolista, que no ha tenido muchos minutos en cancha el semestre pasado y en la actual pretemporada busca ganarse un lugar entre los titulares, también tuvo sondeos de Millonarios de Colombia y un equipo español. De todas formas, por el momento, la idea del futbolista es respetar quedarse en el Lobo y respetar el vínculo que vence en junio de este año.