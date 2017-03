Fútbol nacional

Cocca enfatizó en el sector defensivo

Racing enfrentará el sábado a Godoy Cruz a las 20 y Diego Cocca, entrenador de la Academia, se enfocó en trabajos defensivos durante las prácticas, un sector que resultó deficitario en la derrota con Belgrano. Durante la semana practicó de manera específica con los defensores y se estima que podría haber algún cambio. En tanto, Pablo Álvarez podría ingresar por Emanuel Insúa en el sector izquierdo.

La buena para la Academia es que Lisandro López realizó ejercicios de campo con Ezequiel Videla, quien sufrió un golpe en la rodilla derecha tras chocar con un compañero en el fútbol reducido.

Independiente y otro asterisco

Serán dos partidos aún sin jugar para Independiente. Respaldado por el libre albedrío que determinó la AFA en cuanto a la postura de jugar o no en fecha FIFA, Ariel Holan, entrenador del Rojo, decidió no hacerlo en el encuentro ante Defensa y Justicia amparado en la citación de Martín Campaña a la selección uruguaya para las Eliminatorias, pese a no ser el conjunto más perjudicado por las convocatorias.

De esta manera, tendrá otro asterisco y, además, será el que menos juegue de los clubes denominados “grandes”: hasta el 1º de abril, cuando choque con Vélez, apenas sumará apenas un solo encuentro oficial en 104 días.

San Lorenzo, con tres bajas

El plantel de San Lorenzo se entrenó ayer con las ausencias de Néstor Ortigoza (convocado al seleccionado de Paraguay), Paulo Díaz (Chile) y Mathías Corujo (Uruguay), en la cancha auxiliar del Nuevo Gasómetro.

El equipo dirigido por Diego Aguirre hizo fútbol y paró la siguiente alineación de cara al encuentro frente a Quilmes el sábado a las 18: Sebastián Torrico; Marcos Angeleri, Fabricio Coloccini, Matías Caruzzo, Gabriel Rojas; Franco Mussis; Ezequiel Cerutti, Fernando Belluschi, Bautista Merlini, Franco Botta; y Nicolás Blandi.