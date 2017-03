“Ganar fue un desahogo”

Gerardo Maciel, figura en el triunfo de Villa San Carlos ante Defensores de Belgrano, habló con El Clásico y destacó la importancia del resultado

Gerardo Maciel llegó a Villa San Carlos a principios de 2016 proveniente de Fénix, cuando al elenco de Berisso lo dirigía Osvaldo Ingrao. En aquel torneo, fue la revelación, pero hoy ya está consolidado como un jugador clave. Facundo Besada, actual entrenador del Celeste, le reinventó la función y el resultado está a la vista: el equipo ganó tras cinco fechas frente a Defensores de Belgrano y “Chiqui”, como lo apodan, hizo los dos goles y evitó el empate en la última bola.

En diálogo con El Clásico, Maciel dejó sus impresiones tras este importante triunfo y analizó el delicado momento que atraviesa el equipo.

—¿Cuál es tu análisis del triunfo ante Defensores de Belgrano?

—Fue un partido muy difícil para los dos equipos, pero nosotros aprovechamos mejor las situaciones de gol. Estoy muy contento porque logramos tres puntos de oro.

—¿Fue un desahogo el triunfo?

—Sí, ¡la verdad que sí! Necesitábamos ganar para mejorar en la tabla de los promedios. Tenemos un muy buen grupo que hizo una excelente pretemporada y precisa de estos resultados para ganar confianza.

—Te adaptaste bien a jugar por la banda; ¿cómo te sentís?

—Siempre me gustó jugar por afuera, ya sea por derecha o por izquierda. Sin embargo, me adapto a lo que me pida el entrenador.

—¿Cómo evaluás tu presente en Villa San Carlos?

—Estoy muy cómodo. Es un club que hace todo a pulmón y que siempre está tratando de mejorar gracias al esfuerzo de todos sus jugadores. Eso hace que uno disfrute el doble, más allá de los resultados.

Camba quiere recuperar la confianza con una victoria

Por la fecha 21 de la Primera C, Cambaceres visitará hoy, desde las 16, a Central Córdoba de Rosario con arbitraje de Antonio Amato en el estadio Gabino Sosa.

Sergio Recchiuti, DT del Rojo de Ensenada, ensayó dos cambios de cara al cotejo ante los Charrúas. Mariano Romero y Gustavo Azcona ingresarán por Juan Goicoechea (tiene una molestia en uno de sus hombros e irá al banco) y Mauro Mallorca.

A su vez, los dirigidos por Daniel Moscetta preparan dos modificaciones luego de caer por 3 a 1 ante Luján.