Gimnasia: “El segundo paso es levantar el embargo por los derechos de TV”

En contacto con El Clásico, Rodolfo Acerbi, uno de los secretarios generales del club, admitió que, tras la presentación de la documentación concursal, la CD apunta a que se liberen los ingresos audiovisuales

A la espera de la constancia de inscripción de domicilio y la certificación del balance especial al 31/01/2017 (realizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas), requisitos indispensables para presentar la documentación concursal en la Receptoría General de Expedientes (sería entre hoy o mañana), y de que se sortee el juzgado civil y comercial para que comience formalmente el concurso preventivo, la dirigencia de Gimnasia ya piensa en el segundo paso.

Ante la necesidad y urgencia de “recuperar” los futuros derechos audiovisuales que se encuentran embargados por el juicio de Gastón Sessa, una vez que se dé a conocer el juzgado y el correspondiente letrado que llevará adelante la convocatoria, se solicitará que, de manera urgente, elabore un oficio a los efectos de destrabar esos ingresos y el club pueda usufructuarlos para la cuota concursal y el pago de los salarios del plantel profesional.

“El segundo paso que daremos es solicitar el levantamiento del embargo existente sobre los derechos audiovisuales que están retenidos por el reclamo judicial de Sessa. Aunque aún la AFA debe definir qué empresa se hará cargo, Gimnasia lo necesita de manera urgente”, explicó a Hoy, Rodolfo Acerbi, uno de los dos secretarios generales que tiene la institución.

Juicios de Sessa y Cappa

Entre los temas que generan mayor preocupación entre los directivos se encuentran los juicios de Sessa, Issa-Simón y Ángel Cappa, con quien mantuvieron un nuevo contacto en las últimas horas. “El juicio más grande es el de Issa-Simón, pero, al no ser laboral, no tiene prioridad en el concurso de acreedores. Logramos dialogar con los abogados de Cappa y encontramos una mejor recepción, aunque está claro que se trata de una suma cercana al millón y medio de dólares, por lo que la negociación no es sencilla”, comentó el directivo.

A propósito de la posibilidad de crear la figura de un fideicomiso que administre los ingresos del concurso, Acerbi dijo: “La idea es analizar una propuesta del Banco Provincia, pero por ahora es una chance, ya que tenemos que analizar costos y beneficios, habida cuenta que la Platea Néstor Basile resultó carísima. Debemos poner todo en la balanza para definir lo mejor para Gimnasia”, cerró.