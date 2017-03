Gimnasia: Fito Rinaudo, entre algodones, es duda ante Quilmes

El volante volvió a entrenar de manera diferenciada y, en caso de jugarse el partido ante el Cervecero, su presencia no está garantizada. Luciano Perdomo continuaría entre los titulares, al igual que Nicolás Mazzola

Gimnasia entrenó ayer por la mañana en el predio de Estancia Chica y Gustavo Alfaro dispuso un trabajo táctico, dividiendo al plantel en cuatro equipos. El entrenador se prepara para el reinicio del certamen sin saber lo que determinará Futbolistas Argentinos Agremiados.

La novedad es que Fabián Rinaudo, Matías Noble, Juan Silva y Mauro Matos no entrenaron con el grupo principal, por lo que la presencia de Fito en el duelo ante Quilmes está en duda a esta altura de la semana. De todas maneras, aún no se tomará una decisión final, ya que la idea es evaluarlo a diario.

En caso de no llegar en condiciones, el técnico repetirá la formación que viene de vencer a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro. Es decir: Martín Arias; Oreja, Guanini, Coronel, Licht; Perdomo, Faravelli; Ibáñez, Alemán, Carrera; Mazzola.

Con respecto al choque del domingo en el Bosque ante el Cervecero, Alfaro no pierde de vista el paro proclamado por el sindicato de los futbolistas, aunque igualmente la semana será transitada como si fuese preparatoria para la competencia oficial durante el fin de semana. En caso de que finalmente el torneo no comience, no habrá partido amistoso; se buscaría realizar una práctica de fútbol formal el viernes para liberar al plantel todo el fin de semana.

Lobos y Niell, con un pie afuera

En sintonía con los futbolistas que presentan dolencias físicas, Franco Niell y Lucas Lobos realizaron tareas de kinesiología y no formaron parte del trabajo de campo. El volante arrastra una dolencia en la rodilla que no le permitió formar parte del ensayo amistoso ante el Ciclón y, teniendo en cuenta que no ha podido entrenar con normalidad en el regreso a los entrenamientos, su presencia ante Quilmes no está asegurada.

El Enano arrastra una sobrecarga muscular y, debido a que hoy y mañana no se presentará a entrenar por un permiso especial ya que será padre, probablemente no sea considerado.

El plantel entrenará hoy en horario matutino en Abasto, mientras que mañana en el Bosque y a puertas cerradas se llevará a cabo la práctica de fútbol formal, en la que se definirá el equipo que jugará ante Quilmes.

Las Juveniles se ponen a punto

De cara al inicio del torneo de la especialidad, previsto para los últimos días del mes que acaba de comenzar, las divisiones juveniles de Gimnasia se medirán hoy ante Talleres de Córdoba.

La jornada, que comenzará a las 9, se desarrollará en todas sus categorías en el predio de Estancia Chica.

Cabe recordar que los coordinados por Marcelo Ramos vienen de enfrentar a Banfield, elenco que participó de la Copa Campeonato en 2016, obteniendo muy buenos resultados. El Lobo tiene la expectativa de hacer un buen papel en una competencia renovada, ya que se ha modificado el sistema de disputa.

La Reserva, el lunes

Por su parte, en caso de que finalmente arranque el fútbol, la divisional Reserva se medirá ante Quilmes el lunes en el estadio del Bosque en horario a confirmar.