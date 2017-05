Santa Fe

Gimnasia ganó un partidazo y dejó atrás la racha negativa











































Gimnasia dio vuelta el partido en Santa Fe y venció 2-1 como visitante a Colón en el estadio Brigadier General Estanislao López, por la vigésimo sexta fecha del torneo de Primera División del fútbol argentino. De esta forma, el Lobo dejó atrás una racha negativa con cinco derrotas en fila y 500 minutos sin convertir un gol.

Iván Torres abrió el marcador para el dueño de casa a los 31 minutos del primer tiempo, pero luego revirtió el resultado Nicolás Ibañes a los 15 y 30 del segundo período.

Tras un largo invicto bajo la conducción de Eduardo Domínguez, el sabalero acumula cuatro partidos sin victorias, de los cuales los últimos dos finalizaron en derrotas, y se sigue alejando de la pelea de los de arriba.

El conjunto sabalero venía de perder el invicto en el año a manos de Temperley y sumaba tres partidos sin victorias, pero con el objetivo de mantenerse en la pelea por un lugar en la próxima Libertadores, mientras que el Lobo llegaba en plena crisis y con la conducción de Mariano Messera y Leandro Martini en forma interina.

El encuentro mostró un inicio parejo y de mucho estudio, con los dos equipos dividiendo la tenencia y el protagonismo pero jugando lejos de las áreas. Gimnasia fue el primero en acercarse con un cabezazo de Maximiliano Coronel y un disparo de Eric Ramírez que se fueron desviados y se convirtieron en las primeras situaciones de un cotejo que empezaba a crecer en intensidad. La respuesta del local no se hizo esperar y a los 24 tuvo la más clara de todas cuando Facundo Pereyra quedó mano a mano para definir, pero su remate dio en la base del palo izquierdo.

A los 31, y cuando más incómodo se sentía con el trámite del encuentro, el sabalero aprovechó al máximo un grosero error de la defensa de Gimnasia para encontrar la ventaja que no merecía. La presión alta de los dirigidos por Eduardo Domínguez en la salida de Gimnasia provocó el error y la recuperación de Torres, quien quedó cara a cara con Alexis Martín Arias y definió con jerarquía para establecer el 1-0. El complemento mostró una imagen diferente, con Gimnasia sumando gente en ataque pero regalando espacios para que Colón lo definiera de contra.

En apenas 30 segundos, el local tuvo una chance clarísima para extender distancias cuando Pereyra habilitó a Christian Bernardi, quien quedó mano a mano pero definió desviado ante Martín Arias. Con más voluntad que buenas ideas, el conjunto platense siguió yendo con todos sus hombres sobre el arco de Broun, acumulando méritos para conseguir un empate que finalmente llegó a los 15. A la salida de un córner desde la derecha, Ibáñez capturó un balón suelto en el área y definió de primera para estampar el 1-1.

Quince minutos más tarde, cuando ambos equipos se prestaban la pelota y no sucedía mucho, otro grosero error en la última línea fue determinante, en este caso en favor de la visita.

Broun intentó salir jugando pero no hizo más que regalarle la pelota a Ibáñez, quien sin resistencia alguna solo tuvo que empujarla para dar vuelta el partido.

Sin renunciar a buscarlo hasta el instante definitivo, los conducidos por Domínguez pudieron empatarlo a los 49 con un cabezazo del ingresado Mauro Dalla Costa que el arquero del equipo de la capital bonaerense despejó con ayuda del travesaño.

Gimnasia supo aprovechar los erorres del rival para cortar una racha de cinco caídas en fila y quedarse con tres puntos de oro en Santa Fe y ante un Colón que no levanta y se complica en su sueño de clasificar a la Libertadores 2018.

LA SINTESIS:

Colón: Jorge Broun; Lucas Ceballos, Germán Conti, Guillermo Ortiz, Clemente Rodríguez; Facundo Pereyra, Gerónimo Poblete, Cristian Bernardi, Iván Torres; Diego Vera y Nicolás Leguizamón. Director técnico: Eduardo Domínguez.

Gimnasia: Alexis Martín Arias; Facundo Oreja, Manuel Guanini, Maximiliano Coronel, Lucas Licht; Ezequiel Bonifacio, Fabián Rinaudo, Sebastián Romero, Brahian Aleman; Eric Ramírez y Nicolás Ibáñez. Directores técnicos: Leandro Martini y Mariano Messera.ð Goles: en el primer tiempo, a los 31 minutos, Iván Torres (C); en el segundo tiempo, a los 15 y 30 minutos, Nicolás Ibañez (G).

Cambios: en el segundo tiempo, a los 27 minutos, Nicolás Silva por Nicolás Leguizamón (C) y Daniel Imperiale por Ezequiel Bonifacio (G); a los 32, Leandro Contín por Eric Ramírez (G); a los 37, Mauro Dalla Costa por Facundo Pereyra (C); a los 38, Luciano Perdomo por Sebastián Romero (G); Incidencias: no hubo.

Arbitro: Andrés Merlos.

Estadio: Brigadier General Estanislao López.