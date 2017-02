Gimnasia: la noche en que Pelé y el Santos no pudieron en el Bosque

Hoy se cumplen 55 años del amistoso que asumieron el Lobo y el equipo del astro brasileño, el cual finalizó 2 a 2. En diálogo con El Clásico, Diego Bayo recordó el histórico momento

El 9 febrero de 1962 fue viernes y La Plata se vistió de gala por una visita futbolística de lujo. Llegaba a la ciudad el Santos FC, que había salido de gira con su crack de 21 años, Pelé, quien ya había sido campeón mundial a los 17. Edson Arantes do Nascimento arribó a la cancha de Gimnasia con su estampa de genio, dispuesto a dar un concierto de amagues, pases al pie, túneles, paredes y sombreritos.

El diario Hoy recibió la grata visita de uno de los jugadores de esa noche sensacional: Diego Bayo. Ese partido de pretemporada sería la antesala del famoso “Lobo del ‘62”, equipo que cumplió una de sus mejores campañas en Primera.

—¿Usted fue el otro jugador que llevó la camiseta número 10 esa noche?

—Así fue, y obviamente aproveché a sacarme una foto. Todos hicimos fila para tener la imagen con Pelé. Ese mismo año el club adoptó el apodo de Lobo, y Brasil, con varios jugadores que estuvieron en aquel amistoso, ganó el Mundial de Chile.

—¿Su hermano fue el encargado de marcar al Rey?

—Correcto. En el vestuario charlamos y propusimos no estarle muy encima, sino tenerlo medido, para poder sacársela una vez que la dominara sin arriesgarse a pasar de largo. Hubo una jugada con la que se vino la cancha abajo.

—¿Cómo fue?

—Se dio en la mitad de la cancha: Pelé la paró de pecho, la pelota picó y luego él con un pie la levantó, haciéndole un sombrero a Daniel (Bayo, su hermano), que no pasó de largo, sino que quedó cerca de Pelé, dio un giro de 180 grados repentinamente y entonces, con sus piernas largas, se la sacó de la misma cabeza al brasileño y le hizo un sombrerito. Impresionante. Encima salió jugando, con pelota dominada.

—¿Qué más recuerda de aquel 9 de febrero?

—Fue un partido jugado con mucha cordialidad, no hubo empujones ni faltas fuertes, nada raro. Tenían también a Didí y Vavá, que integraba el ala izquierda del ataque con Pelé. Me acuerdo que no salió al segundo tiempo porque venían jugando cada tres días.

—Gimnasia también tenía lo suyo...

—Por supuesto, con jugadores como Eliseo Prado, que metió uno de los dos goles. El otro lo hizo un uruguayo que había venido a probarse para ese amistoso. Y no siguió.

—Lo que siguió fue la leyenda del Lobo...

—Sí, nació el apodo, ya que había un señor que iba disfrazado al estadio y se paseaba por la techada con el traje. Con el correr de los partidos fue generando admiración y todo el mundo empezó a gritar ese año el “Dale Lobo”.