Gimnasia le apunta todo a la Copa Argentina

Gimnasia entrenó hoy nuevamente en Estancia Chica y con la cabeza puesta en el cruce de Copa Argentina que se disputará viernes ante Defensores de Belgrano de Villa Ramallo en cancha de Quilmes.

La idea de Leandro Martini y Mariano Messera fue y es poder entrenar un poco más con la pelota, para empezar a darle forma a las ideas que tienen en mente para enfrentar al equipo del interior de la provincia de Buenos Aires, a la espera de que Facundo Oreja se recupere de una dolencia en la rodilla.

En principio, en vistas de que este fin de semana no habrá fecha por la fecha FIFA y solo piensan en el cruce copero, la dupla técnica podría optar por repetir los mismos once futbolistas que jugaron ante el Taladro pero no se descarta alguna prueba que pueda derivar en una variante.