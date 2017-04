Gimnasia lo madrugó, pero se durmió y terminó con las manos vacías











































Ganaba al minuto con un golazo de Brahian Alemán. Pero en el complemento, tras la expulsión de Ruben, no supo defenderse y Rosario Central se lo dio vuelta: fue un 2 a 1 que le cortó la racha

Difícil de entender cómo se le escapó a Gimnasia un partido que tenía prácticamente ganado, porque había madrugado de entrada a Rosario Central y las circunstancias le fueron favorables, incluso, con la expulsión de Marco Ruben en el complemento. Sin embargo, el fútbol es contagio y el Canalla dio muestras de carácter para revertir una historia adversa y vencer al Lobo en Arroyito por 2 a 1.

El Tripero fue el que golpeó de entrada al minuto. Tras un pelotazo, Mazzola la aguantó y se la cedió a Ibáñez, pero fue Alemán el que se la llevó para definir, picándola al segundo palo del arquero, y romper la chapa.

Desde allí, Central mostró ser un equipo que achicó sus líneas y jugó al offside prácticamente en la mitad de cancha. El Lobo, en tanto, se replegó; Fito se metió entre los centrales, y luego el equipo esperó para el contragolpe buscando los espacios.

El Canalla, en esa primera mitad, probó en tres ocasiones con remates desde afuera y, en todas ellas, Martín Arias respondió con creces: dos ante Camacho y la restante, abajo, frente a Musto.

Ya en el complemento, el Lobo se dedicó a esperar el momento justo para liquidarlo, pero se relajó cuando el árbitro Echenique expulsó a Ruben por un pisotón a Romero en el pecho.

Lejos de ser protagonista y atacar el arco del Rusito Rodríguez, Gimnasia buscó defenderse con el ingreso de Perdomo, pero Rosario fue con el aliento de su gente y la desesperación para revertirlo.

Los dirigidos por Alfaro no supieron mantener la ventaja como en ocasiones anteriores y a los 36 minutos, luego de que Oreja e Ibáñez fallaran en la marca, Camacho enganchó en el área, remató y, tras el roce en Guanini, el balón se coló en el arco de Alexis.

Aprovechando la igualdad, Central siguió buscando y cuatro minutos más tarde encontró mal parada a la defensa: Herrera jugó la pared y, entrando al área, batió al arquero para cumplir con la “ley del ex”.

El ingreso de Bottinelli no le dio juego ni la tenencia que se esperaba; incluso el equipo sintió la salida de Alemán. No obstante, Matos no le aportó peso ofensivo, Mazzola jugó lejos del arco e Ibáñez volvió a tener una deslucida actuación.

El tiempo de descuento no le abrió el camino ni siquiera al empate a Gimnasia, que se durmió cuando tenía el trámite a su favor y se volvió con las manos vacías.

Alemán: nuevo gol y poderío ofensivo

Desde su arribo a Gimnasia, Brahian Alemán se convirtió en una pieza fundamental de este elenco.

El uruguayo fue uno de los puntos más altos del equipo e inició el partido con un golazo, cuando madrugó a los defensores y definió picándosela al Rusito Rodríguez. Ese fue su segundo tanto en el Lobo, tras el que le había hecho a Tigre en la victoria por 1 a 0. Después no le cobraron un penal.

Cuando Alemán salió, el Lobo lo sintió en la tenencia y en la generación.

No supo aprovechar la roja a Ruben

Cuando transcurrían 14 minutos del complemento, Marco Ruben persiguió a Mauricio Romero contra el córner y le cometió foul, pero en la continuidad de la jugada lo pisó en el pecho con su botín, por lo que vio la tarjeta roja y dejó a Central con diez hombres. Sin embargo, Rosario mostró carácter y fue, empujado por su gente, en busca del partido. Y lo consiguió.

Quinta de Perdomo

Luciano Perdomo, quien entró por Ramiro Carrera, llegó a la quinta amarilla y deberá purgar una fecha de suspensión. Asimismo, Facundo Oreja se mantiene con cuatro.

--Formaciones--

Rosario Central: 21 Diego Rodríguez; 27 José Leguizamón, 25 Javier Pinola, 4 Paulo Ferrari; 33 Cristian Villagra, 15 Washington Camacho, 5 Damián Musto, 8 Federico Carrizo, 20 Gustavo Colman; 9 Marco Ruben, 36 Leonel Rivas. Dt: Paolo Montero

Gimnasia LP: 31 Alexis Martín Arias; 26 Mauricio Romero, 28 Manuel Guanini, 25 Lucas Licht, 4 Facundo Oreja; 21 Fabián Rinaudo, 27 Nicolás Ibáñez, 8 Lorenzo Faravelli, 30 Brahian Alemán;32 Ramiro Carrera,12 Nicolás Mazzola. Dt: Gustavo Alfaro

Goles: PT 1m. Alemán (G). ST 36m. Camacho (RC); 40m. Herrera (RC). Cambios: PT 45m. Herrera por Colman (RC). ST 9m. Perdomo por Carrera (G); 21m. Lovera por Rivas (RC); 31m. Bottinelli por Alemán (G); 34m. Bordagaray por Villagra (RC); 42m. Matos por Faravelli (G). Amonestados: Pinola, Camacho, Herrera (RC); Alemán, Faravelli, Guanini, Perdomo (G).

Expulsado: ST 14m. Ruben (RC). Árbitro: Fernando Echenique. Estadio: Gigante de Arroyito.