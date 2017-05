Gimnasia: Milito dijo que no y barajan otras opciones

El extécnico de Estudiantes agradeció la chance, pero no la aceptó. La dirigencia redujo la lista de candidatos y anoche se reunió con referentes del plantel

La carrera por la sucesión de Gustavo Alfaro ya comenzó. Minutos después de confirmarse la salida del ahora exentrenador de Gimnasia, fueron apareciendo varios nombres en la órbita albiazul y hubo uno que, por un momento, generó consenso entre los dirigentes: Gabriel Milito.

El extécnico de Estudiantes e Independiente encajaba en el perfil de búsqueda que delinearon los directivos. Es decir, un DT joven, ofensivo, con capacitación europea y que apueste por las divisiones formativas. Sin embargo, la posibilidad de sentarse a negociar y hablar del proyecto futbolístico no llegó a darse. Según se supo, el secretario técnico de la institución, Roberto Depietri, quien tiene una muy buena relación con el Mariscal, mantuvo un contacto con la intención de generar un encuentro, pero el mismo no pudo darse, habida cuenta de que la respuesta no fue positiva.

Milito, quien aguarda una propuesta para dirigir las selecciones juveniles argentinas, adujo algunos inconvenientes particulares que le impiden poder avanzar en una reunión con Gimnasia. ¿Y Diego, su hermano? Tiene una excelente relación con Depietri pero no ha sumado experiencia como entrenador, por lo que su nombre fue solo uno más de los tantos que suenan permanentemente.

Con este panorama y ante la imposibilidad de la CD de elevar una oferta que compita con los mercados donde se desempeñan, Diego Alonso (Pachuca) y Hernán Cristante (Toluca), amigo de Depietri, quedaron relegados por cuestiones netamente económicas. Ricardo Zielinski, quien fue ofrecido, no encajaría dentro de los parámetros que pretende la dirigencia.

Las chances de Andrés Yllana y Esteban “Teté” González fueron perdiendo peso y no se descarta la aparición de algún “tapado”. Por último, anoche los directivos se reunieron con referentes del plantel para analizar lo sucedido en Quilmes, la salida de Alfaro y el proyecto futbolístico que se viene. ¿Tendrán injerencia en la elección del próximo DT?

Alfaro espera el llamado para cerrar legalmente su salida

La prioridad de la dirigencia de Gimnasia es definir el nombre que sucederá a Gustavo Alfaro en el cargo de director técnico. Sin embargo, el ahora exentrenador del Lobo espera el llamado del presidente albiazul, Gabriel Pellegrino, para comenzar a darle un marco legal y formal a su salida anticipada, habida cuenta de que el contrato finaliza el 30 de junio de este año.

En este sentido, desde calle 4 aseguran que Alfaro tiene en su poder un “pronto pago”, con lo que el club evita que parte de la deuda ingrese al concurso preventivo de acreedores. En tanto, agregaron que el técnico se encuentra “al día” en cuanto a sus haberes mensuales. De todas maneras, se espera que en las próximas horas los abogados del club se reúnan con los de Alfaro para terminar de sellar su desvinculación.

La mayor parte de la deuda que tenía el club con el extécnico fue heredada de la gestión de Daniel Onofri y superaba los cinco millones de pesos. No obstante, desde la asunción de Pellegrino no se registraban moras.

