“Gimnasia siempre va a ser mi casa”

Tanya Acosta emigrará al Pinheiros de la liga brasileña de vóley, una de las más importantes del mundo. La talentosa jugadora de Las Lobas habló en exclusiva con Hoy después de tener su primera experiencia olímpica en Río de Janeiro

El brillante momento personal comenzó con grandes rendimientos en Gimnasia, continuó por el vóley de Francia y terminó de coronarse en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, competencia que catapultó a Tanya Acosta al certamen brasileño, país con rica historia en este deporte a nivel mundial.

La jugadora nacida en Basavilbaso dialogó en exclusiva con Hoy sobre su llegada al Pinheiros (uno de los equipos más poderosos a nivel sudamericano) y la gran experiencia con el seleccionado nacional en la pasada cita olímpica de Río de Janeiro. Además, también indicó cómo seguirá su vínculo con Gimnasia, el club con el que logró tantas conquistas en su exitosa carrera.

—¿Cómo se dio tu llegada al vóley de Brasil?

—Se dio gracias a mi representante, Marcus, quien me manifestó el interés de Pinheiros por contar con mis servicios para esta temporada; fue una gran noticia.

—¿Es un sueño cumplido dar este salto en tu carrera?

—Pasar a la Superliga brasileña siempre fue un sueño para mí, nunca imaginé que se diera tan rápidamente. Estoy muy feliz y significará un crecimiento importante. Espero con ansias el debut con el equipo y pretendo estar a la altura. Voy a dar lo mejor de mí.

—¿Por cuánto tiempo vas a jugar en Brasil y cómo queda tu vínculo con Gimnasia?

—Voy a jugar a Pinheiros por una temporada y la relación con Gimnasia siempre va a ser la mejor. Seguirá el diálogo con Paula y Alicia Casamiquela, también con Marcela Ré. Ellas en todo momento me apoyaron para cumplir mis deseos y me aconsejaron desde que llegué a Gimnasia. El Lobo es y será mi casa, no me caben dudas de que voy a volver en algún momento.

—¿Cómo viviste la experiencia olímpica?

—La aventura en los Juegos fue única, mágica. Nunca imaginé vivir tal experiencia en una competencia de semejante magnitud. Cumplí con las expectativas planteadas a pesar de no llegar más lejos con la Selección. Los días en la Villa Olímpica fueron increíbles. Fue espectacular cruzarme con grandes deportistas como Michael Phelps, Pau Gasol o Kevin Durant. Ni hablar de los chicos de la Generación Dorada, o el propio Juan

Martín del Potro. Ojalá pueda volver a disputar un Juego Olímpico. Espero llegar a Tokio 2020.