“Gimnasia tomó una decisión correcta al sumar a Ramos”

En diálogo con El Clásico, Favio Fernández, excoordinador de las juveniles del Lobo, se refirió a la llegada del nuevo encargado del área, con quien tuvo diferencias en el pasado

En muchos casos, el tiempo ayuda a cicatrizar las heridas y sirve para observar los problemas con otra perspectiva. Eso es lo que sucedió con Favio Fernández.

“El Yagui” fue el técnico de la Reserva y coordinador de las divisiones juveniles de Gimnasia durante las temporadas 2012-2015, aunque en el último año tuvo que compartir la función, en un doble comando que no funcionó, con Marcelo Ramos, quien en las próximas horas será anunciado oficialmente como nuevo responsable del área.

A pesar de que en la actualidad Fernández forma parte del cuerpo técnico de Gustavo Álvarez en Temperley, en diálogo con El Clásico, se refirió a la designación de Ramos y, además, a la política de la dirigencia Tripera de “blindar” los contratos de los juveniles como Alexis Martín Arias, Luciano Perdomo, Matías Noble y Leandro Nicolás Contín.

“La llegada de Ramos me parece que está muy bien. En lo personal no tuvimos un diálogo profundo a la hora de trabajar, pero después existió la chance de hablar y conocernos un poco más, por eso Gimnasia tomó una decisión correcta”, explicó.

“Marcelo es inteligente, seguramente se va a rodear de gente capacitada que interprete su idea. Tengo entendido que Fabián Lisa y Sebastián Barclay podrían sumarse, y eso demuestra que el proyecto está por sobre los nombres”, agregó el excoordinador del Lobo.

Respecto al “blindaje” de los contratos, Fernández fue contundente a la hora de respaldar su proceso: “Con esto, se termina para mí un ciclo positivo. Es una lástima que en esa lista no haya estado Walter Bou, pero eso no sucedió por los errores que cometió la dirigencia anterior, que lo dejó escapar. Nos alejamos de manera confusa e incómoda, pero el hecho de que en estas últimas semanas me hayan llamado para decirme que contaba con posibilidades quiere decir que hicimos las cosas bien”, sentenció.