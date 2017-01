“Haré todo para ganarme un lugar”









De vacaciones en la ciudad, Felipe Oleastro, jugador platense de Los Leones y protagonista de la poderosa liga belga, visitó la redacción del diario Hoy. Habló de su experiencia en Europa y de sus sueños para 2017

Formado en el corazón de Santa Bárbara, club en el que se conocieron sus padres, Felipe Oleastro se encuentra de vacaciones en la ciudad luego de vivir su primera experiencia en el Viejo Continente.

El platense es jugador del Royal Daring de Bruselas, institución belga que lo fichó tras su buen rendimiento en la selección de hockey. Sí, Felipe formó parte de la gran camada de Los Leones. Lamentablemente no pudo integrar el plantel que logró el oro en Río de Janeiro por el último corte de Carlos Retegui. De todos modos, se siente parte del grupo que coronó el éxito.

En una etapa de descanso en La Plata, donde aprovecha para sentir el calor familiar y de las amistades, que tanto lo estiman,

Oleastro no dudó en visitar la redacción del diario Hoy. Contó cómo vive su experiencia en Bélgica y además confirmó ser parte de la lista de 29 jugadores que entregó el técnico de Los Leones para dar inicio este 1º de febrero a la pretemporada, de cara a un año lleno de competiciones.

—¿Te costó adaptarte al Viejo Continente?

—Por suerte no, el mío es un caso particular. Yo firmé contrato con el Daring de Bruselas, en donde somos tres jugadores argentinos en el plantel, por lo que la adaptación se me hizo fácil. Además, en la capital de Bélgica se habla francés, pero yo de chico viví dos años allí, entonces no tuve problemas con el idioma, y pude entrar muy bien en el grupo.

—¿Qué cambios encontrás en la liga belga?

—La verdad es que fue un cambio grande. La liga belga se ha hecho muy fuerte, hay muchos jugadores internacionales distribuidos en los diferentes equipos. Por otro lado, todas las superficies de juego son canchas de agua, lo cual hace que el juego sea mucho más dinámico que en nuestro país. Por eso es que estoy disfrutando esta linda experiencia en Bélgica.

—¿Qué balance hacés sobre el último año de Los Leones?

—El resultado en Brasil fue fruto de un proceso largo, por ahí muchos no saben todo lo que trabajamos antes de que se logre la frutilla del postre, que fue la medalla de oro. Fueron muchas horas de trabajo, mucho esfuerzo y sacrificio: levantarse temprano, volver, comer, ir al gimnasio y mantener una rutina. Todo eso se tuvo que atravesar y por suerte, con el resultado, confirmamos que el camino estuvo bien.

—¿Qué expectativas tenés con el seleccionado?

—Sueño con tener un buen año. Ahora el 1º de febrero arrancaremos la pretemporada en Mar del Plata con el nuevo grupo, en el que hay 29 jugadores, y este año tenemos la Copa América y una fase de la World League. Mi objetivo es quedar entre los 18 que van a jugar, y después vendrá la segunda fase del torneo belga, en el que tenemos que clasificar a Play-off. Haré todo para ganarme un lugar.

—¿Notás un crecimiento en la disciplina?

—El hockey masculino ha crecido mucho a lo largo del país, es un deporte muy atractivo, es dinámico, tiene mucho roce. A los chicos que quieran comenzar, les aconsejo que hagan el deporte que hagan, tienen que disfrutarlo, superarse a sí mismos, que los tropiezos van a estar, pero siempre hay que levantarse.