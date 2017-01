Testimonios de Daniel Ferreiro

Hasta que no haya elecciones en AFA, el ascenso no quiere empezar el torneo

Antes de la reunión que se produjo puertas adentro de la AFA, Daniel Ferreiro habló a los medios y apuntó a la Junta Interventora que preside Armando Pérez. El mensaje fue: "No queremos que la Comisión Normalizadora se convierta en extorsionadora, con la Superliga y el cercenar de derechos de los clubes".

El vicepresidente de Nueva Chicago informó que son cuatro meses y medio los que lleva la mayoría de las instituciones de ascenso sin cobrar y reclamó que es necesario para no fundirse. "Hasta que no haya un presidente electo por los clubes, no va a haber fútbol", anticipó el dirigente.



Junto a Claudio Tapia, Ferreiro es uno de los representantes del ascenso en las reuniones de la sede de la calle Viamonte. El único que resultó ileso de los integrantes de la Junta fue Pablo Toviggino, presidente del Consejo Federal. Después, hubo críticas para todos.



Se habla del pago de los 350 millones de pesos para las entidades del fútbol nacional, pero Ferreiro no está de acuerdo: "De qué sirve cobrarlos sin saber si cobraremos al siguiente mes. Se tiene que armar un presupuesto y tener certezas". Por último, definió como un castigo la conformación de la Junta Interventora y afirmó que la misma no cumplió con sus objetivos: "Administrar fiduciariamente, modificar el estatuto y llamar a elecciones".

