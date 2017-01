Hay acuerdo: Gimnasia arranca la pretemporada









Tras un segundo diálogo, la Comisión Directiva y los jugadores concertaron el pago de la deuda salarial. Hoy, desde las 9.30, el Lobo comenzará los entrenamientos a puertas cerradas en Estancia Chica

El buen diálogo entre los actores dio resultado. Luego de varias horas de negociación y una segunda reunión, que se dio en el primer piso de la sede de calle 4, dirigentes y jugadores de Gimnasia llegaron a un acuerdo que pone fin al pequeño conflicto que se había generado tras la decisión de los futbolistas de no entrenar el jueves en el predio de Estancia Chica.

Los futbolistas Triperos que asistieron al cónclave, el capitán Lucas Licht, Sebastián Romero, Lucas Lobos, Facundo Oreja y Fabián Rinaudo, aceptaron las condiciones de los directivos para cobrar lo adeudado de septiembre, octubre, noviembre y el aguinaldo.

A partir de esto, se resolvió comenzar con los entrenamientos hoy, pensando en llegar de la mejor forma a la temporada oficial, que tendrá inicio en febrero con el campeonato local. En tanto, la Copa Sudamericana iniciará en marzo.

Por parte de la Comisión Directiva se hicieron presentes, en la reunión, el vicepresidente primero, Claudio Moretto; el secretario general, Daniel Giraud; el tesorero, Gerardo Marzola; y el prosecretario, Juan Pablo Arrién.

El plantel albiazul entrenará hoy y mañana en un solo turno, a puertas cerradas y sin atención a la prensa, mientras que el lunes lo hará nuevamente en horario matutino y al término de la práctica hablará en conferencia de prensa el entrenador Gustavo Alfaro.

“Queríamos una reunión que nos diera tranquilidad”

Al cierre del encuentro en la sede de calle 4, los referentes del plantel se hicieron presentes en el hall albiazul, donde contaron sus sensaciones y explicaron el motivo que los llevó a parar.

Quién primero tomó la palabra fue el capitán, Lucas Licht, quien confesó: “Fuimos escuchados y llegamos a un acuerdo como para poder empezar los entrenamientos”. El Bochi añadió: “Queríamos una reunión que nos diera tranquilidad y así fue”.

Otro que tomó la palabra fue el experimentado lateral derecho Facundo Oreja, quién declaró: “Tuvimos muchos años de malos manejos y eso nos colmó la paciencia. Mañana (hoy) empezamos a entrenar”. Y además agregó: “Obviamente el momento de la institución no es el mejor. Es una Comisión Directiva nueva y no nos conocíamos. Nosotros teníamos que mostrar nuestra postura. Seguramente se encontraron con un club que no estaba en condiciones y deberán solucionarlo”.

Por último, Oreja se refirió al comienzo de la pretemporada pautado para esta mañana: “El acuerdo fue satisfactorio, por lo que comenzaremos a entrenar. Lo bueno es que cada uno debe cumplir su parte. Nosotros jugando y ellos dirigiendo”.