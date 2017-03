“Hay que partir el equipo en dos para conseguir el triunfo”

A un mes de haber asumido como director técnico en Universitario de Sucre, Daniel Córdoba relató cómo están palpitando en Bolivia la presentación de la Selección argentina

Su reciente incorporación como entrenador de Universitario de Sucre le permite a Daniel “Profe” Córdoba ser una palabra autorizada para analizar el encuentro de esta tarde entre Bolivia y Argentina.

Tras algunos meses sin dirigir, a fines de febrero Córdoba acordó su regreso al fútbol boliviano, donde lleva dirigidos tres partidos con la U.

Ayer, en contacto con este medio, el Profe confesó que la llegada de Lionel Messi pasó desapercibida en la ciudad que le toca trabajar y que en Bolivia se habla más de la salud de Evo Morales que de las Eliminatorias.

—¿Cómo está viviendo el pueblo boliviano la llegada de Argentina con Messi?

—Acá en Sucre no le dan importancia al partido y mucho menos a Messi. Desde que se supo que Argentina tenía que venir acá, me viven llamando argentinos para preguntarme si voy a ir a ver el partido. En La Paz le van a dar un poco más de importancia, pero en general, en Bolivia no es título de diario que llegue la Selección.

—¿El partido no representa un desafío importante?

—Para la dirigencia de la Federación Boliviana y para los jugadores lo debe ser, pero el boliviano común ya asume que el equipo se va a quedar afuera de todos los mundiales.

—¿Cómo van a responder los jugadores de The Strongest que fueron convocados especialmente para este encuentro?

—No hay una diferencia abismal entre los jugadores. The Strongest está haciendo una muy buena campaña en el campeonato local. Además, está privatizado y tiene un muy buen pasar económico. Creo que es una medida inteligente convocar a más jugadores de The Strongest, ya que antes solo se llamaban a jugadores que estaban militando en el exterior y, cuando llegaban a jugar en La Paz, sentían el cambio.

—¿Cómo te recibió el fútbol boliviano?

—Como nunca me arrepentí de haber venido en 2001, tampoco me arrepiento de haberlo hecho nuevamente en 2017. Hoy (por ayer) cumplo un mes de trabajo con Sebastián Parau en Universitario. Por ahora es todo muy distinto. Ahora hay más profesionalismo y entrega en los jugadores.

—¿Quién gana?

—Una vez, un exentrenador de la Selección que jugó acá me dijo: “Nosotros partimos el equipo para que los de adelante hagan el desgaste y los de atrás no se esfuercen tanto”. Creo que si parten el equipo, con los de atrás dedicados a defender el cero y los de adelante corriendo, presionando y generando situaciones para lograr el triunfo, el partido podría ser de Argentina, que en el llano es muy superior, pero en la altura se emparejan las cosas.

—¿Cuál es el problema del juego en la Selección argentina?

—La clave está en que hay cuatro que no corren. Se llamen como se llamen y tengan la plata que tengan, tienen que correr todos por igual. Esos cuatro ni siquiera se preparan para recibir la segunda pelota y ponerse a disposición del resto.

“A la actual Bolivia la ubicaría en el nivel de un conjunto de la B Nacional”

Por Miguel Ignomiriello

Fue DT nacional en 1973 y consiguió uno de los tres triunfos en La Paz

“Todo es posible en la viña del Señor. El otro día, aunque no fue en La Paz, Atlético Tucumán ganó en la altura sin ningún tipo de preparación. Argentina tiene jugadores de muy bien nivel y el equipo boliviano es de los más pobres. Considero que el seleccionado argentino sacará adelante el partido, ya que hay una disparidad enorme. Además, Argentina tiene gol. En nuestro fútbol, a Bolivia lo ubicaría al nivel de un conjunto de la B Nacional.

Allá por 1973 me tocó ser el DT de la llamada Selección de Altura o Selección Fantasma. Fue un trabajo de mediano plazo. Con D´Onofrio (padre del presidente de River) llevamos al plantel a una adaptación a la altura lentamente. Concentramos en Tilcara, practicamos en La Quiaca, fuimos al Cuzco, a Arequipa y luego a La Paz. Convocamos a algunos jugadores, como el caso de Kempes, quien, sin haber jugado nunca en Buenos Aires, fue el primer jugador del Interior que disputó una Eliminatoria. También tuvimos a Trobbiani, quien era de la 5ta de Boca y debutó a nivel selección, en otro caso récord. Fue un éxito total, ya que la Argentina necesitaba ganar en Bolivia y se llegó a la victoria en su propio estadio”.