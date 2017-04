“Hay que recrear el lugar de interés de las selecciones juveniles”

Juan Sebastián Verón dejó en claro su postura sobre los combinados nacionales. Indicó que hay que devolverle el valor y el atractivo a la participación en los elencos albicelestes

Sin involucrarse directamente respecto a la situación de Edgardo Bauza en la Selección argentina (ver página 22), el presidente y jugador de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, se refirió ayer al presente del equipo nacional y, principalmente, a la actualidad de las selecciones juveniles en la Asociación del Futbol Argentino, que deben enderezar el rumbo tomado en los últimos años.

Con una vasta trayectoria con la camiseta celeste y blanca, la Brujita no dudó en señalar: “El jugador ha perdido el atractivo por ir a la Selección”. Verón, en el programa La Llave del Gol, comentó: “Antes, en la primera era del Coco Basile, por ejemplo, un jugador juvenil que era convocado e iba a la Selección sentía que estaba en Disney. Y hoy no se percibe eso”.

Con respecto a las últimas participaciones de los seleccionados Sub 17, Sub 15 o Sub 20, el mandamás del Pincha sostuvo: “Hay chicos que dejaron de darle valor al seleccionado juvenil”. La Brujita, en sintonía, ejemplificó: “En Estudiantes, algunos jugadores se están recuperando de un proceso en las selecciones juveniles que no les sirvió para nada”.

“Ascacíbar se está rehabilitando desde lo físico por su participación en el Sudamericano”, contó el titular de la entidad albirroja tras la participación del Rusito como capitán del combinado juvenil en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y el Sudamericano Sub 20 de Ecuador.

“La Selección siempre va a ser un lugar adonde el jugador tiene que ir, pero hay que recrear el interés en las Juveniles”, expresó Verón, quien en las próximas semanas definirá sus funciones al frente de la Secretaría de Selecciones Juveniles de la AFA.