Héroe platense bajo la nieve

En el inicio de la Americas Rugby Championship, Segundo Tuculet convirtió un try histórico ante Canadá jugando en un contexto único. Hoy, desde las 19.10, el referente de Los Tilos irá por más ante Uruguay

Argentina XV tuvo un debut soñado en la Americas Rugby Championship. El partido jugado la semana pasada ante Canadá tuvo condimentos de sobra para convertirse en histórico y anecdótico a la vez. La victoria por 20 a 6 del combinado nacional se dio bajo la nieve en la cancha de césped sintético del estadio Westhills, en Langford, y ante una importante concurrencia de público.

Las complicaciones generadas por el terreno y el tiempo no fueron un impedimento para Segundo Tuculet, el jugador platense de Los Tilos, que se convirtió en héroe al anotar uno de los dos tries argentinos, ingresando a los 20 minutos del segundo tiempo, luego de una jugada en la que dejó a cuatro rivales en el camino para zambullirse en el in goal.

En contacto con El Clásico, el wing se refirió al partido que el conjunto nacional tendrá esta tarde en Bahía Blanca a partir de las 19.10 ante Uruguay en el estadio de Villa Mitre, por la segunda fecha del certamen.

—¿Imaginabas convertir un try de esas características?

—La verdad es que no lo esperaba (risas). Tenía las manos congeladas en el banco de suplentes y realmente no se soportaba el frío. Por suerte pude entrar y convertir el try a pesar de las condiciones desfavorables.

—¿Fue una jornada que no vas a olvidar jamás?

—Sí, sin dudas. Casi nadie del plantel había jugado con nieve, así que tenía una motivación extra. Nunca voy a olvidar lo vivido en Canadá. La semana fue dura, con mucho frío, y los entrenadores querían que nos olvidáramos de las condiciones climáticas para jugar tranquilos. Afortunadamente pudimos ganar, que era lo que estábamos buscando.

—Ahora se viene Uruguay, ¿cómo esperan el partido?

—De la mejor manera. El grupo está muy unido y con ganas de seguir creciendo. Ni bien terminamos el partido con Canadá ya estábamos pensando en el duelo con Uruguay. La gente de Bahía va a acompañar, así que será una linda oportunidad para seguir por la senda de la victoria.

—¿El grupo ya está consolidado?

—Estamos en ese camino. Si bien algunos nos conocemos hace poco, otros ya compartimos varios seleccionados. Lo bueno es que, a medida que pasan los partidos, el juego se va aceitando y logramos lo que pretende el entrenador.