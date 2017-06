Hockey de exportación: de La Plata a África

Clara Breccia, jugadora de Santa Bárbara, viajará a Kenia con el objetivo de difundir y enseñar la disciplina. Antes de partir, visitó este medio y contó los preparativos para esta gran experiencia

Planifiqué y presenté un proyecto para poder enseñar hockey en Kenia. Es una locura pensar que pueda ser yo la que despierte la pasión por este hermoso deporte”, contó Clara Breccia, quien visitó la redacción de este medio llena de sueños y rodeada de una gran energía.

Con solo 19 años, partirá en los últimos días de junio al continente africano en busca de una meta: pregonar y difundir uno de los deportes más emblemáticos de nuestro país, el hockey.

Clarita, como la conocen sus amistades, es de La Plata y practica hockey en el Club Santa Bárbara. A pesar de su corta edad, divide su tiempo entre los entrenamientos y sus estudios de Derecho. “Cuando les conté mi proyecto, mis papás me dijeron que sí y eso me impulsó aún más”, confesó Clara, que viajará a Kenia a través de un voluntariado en una empresa que mantiene contacto con diferentes ONG que reparten ayuda en el planeta.

Esta gran experiencia será todo un desafío para nuestra embajadora platense, la primera en enseñar hockey en Nairobi, capital de Kenia, que cuenta con alrededor de tres millones de habitantes. La joven es consciente de que cambiará el placentero clima de City Bell, donde vive, por el calor y la humedad del país africano. Además se hospedará en casa de una familia keniana, donde compartirá un mes de estadía.

Su inglés avanzado y las enseñanzas en el colegio San Jorge son bastiones importantes en la aventura que Breccia realizará en las próximas semanas. Sobre estas cosas, y otras más, la jugadora de Santa Bárbara dialogó con El Clásico.

—¿Cómo nació este proyecto?

—Todo surgió por una amiga que viajó a Sudáfrica a realizar un voluntariado. Su experiencia y mis ganas fueron fundamentales para poder ir. Planifiqué y presenté un proyecto para enseñar hockey en Kenia, deporte que allí no practican. Es una locura pensar que pueda ser yo la que despierte la pasión por este hermosa disciplina.

—¿De qué se trata el proyecto?

—Además de ayudar con la docencia a miles de chicos, presenté el proyecto debido a que no lo vi dentro de las actividades que realizan. A través de las redes sociales estamos pidiendo a aquel que quiera colaborar que se acerque al club con palos usados, bochas o conos. La idea es que puedan practicar hombres y mujeres.

—¿Qué sabés de Kenia?

—En principio, nada, pero ya me estoy informando (risas). Espero que les guste y que adopten el hockey como un deporte propio. Es todo un desafío. Los chicos allá estarán motivados. Creo que con el palo y la bocha todo es posible.

—¿Dónde vas a vivir?

—La empresa nos paga la estadía y el traslado. Además nos ofrece vivir en una casa de familia. Será todo muy loco, pero el inglés es mi segunda lengua y con eso no tendré problema.

—¿Qué te dicen tus familiares y el club?

—Cuando les conté mi proyecto, mis papás me dijeron que sí y eso me impulsó aún más. Mis compañeras dicen que estoy loca, pero sé que me apoyan y me están ayudando a juntar los elementos necesarios para el viaje.

—¿Cuál es tu objetivo?

—Que los chicos puedan disfrutar del hockey. Sé que será una hermosa experiencia. Voy con la idea de un aprendizaje mutuo y eso me entusiasma mucho.