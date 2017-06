Hubo acuerdo para que Mariano Soso sea técnico de Gimnasia

Ambas partes coincidieron en el proyecto futbolístico pero el DT, debido a una cláusula vigente que tiene con Sporting Cristal, será liberado recién el martes 20. Hasta el final del torneo continuará Martini

Después de una reunión que se extendió por más de cuatro horas, Mariano Soso quedó a un paso de ser el nuevo entrenador de Gimnasia.

En el cónclave llevado a cabo en Capital Federal con el joven técnico, el presidente albiazul, Gabriel Pellegrino, junto al secretario técnico, Roberto Depietri, abordaron todos los temas que habían quedado pendientes del primer encuentro que se desarrolló en Santa Fe el domingo pasado, tras el triunfo ante Colón en el Cementerio de los Elefantes.

Este medio averiguó que el acuerdo en cuanto al proyecto futbolístico es total, pero aún no será anunciado oficialmente. En tanto, Soso aún no se hará cargo del plantel profesional, habida cuenta de que todavía deben resolver cuestiones administrativas y, además, porque está vigente una cláusula en el contrato que rescindió con Sporting Cristal en diciembre de 2016, su último equipo, que no le permite asumir en otra institución hasta el martes 20 de este mes.

Por tal motivo y debido a este impedimento, Leandro Martini y Mariano Messera continuarán al frente del equipo hasta la finalización del torneo y el duelo por la Copa Argentina ante Defensores de Villa Ramallo.

“Avanzamos y coincidimos en la charla sobre el proyecto futbolístico, pero tenemos que esperar hasta que quede liberado, debido a la cláusula contractual firmada con el Cristal que se extiende hasta dentro de unos veinte días”, le confirmó a este medio el titular de la institución albiazul.

En cuanto a la duración del contrato y la firma del mismo, el presidente del Lobo aclaró: “Esos son detalles administrativos que aún faltan resolver”, agregó.

Definen el preparador físico

Uno de los temas tratados en la charla fue la conformación del cuerpo técnico. Sucede que Luis Azpiazu, preparador físico que trabajó con Soso, decidió unirse a Edgardo Bauza tras aceptar la propuesta de dirigir al combinado de Emiratos Árabes.

Entre el abanico de opciones que se barajaron para reemplazarlo, surgió el nombre de Fabio Parini, a quien Soso conoce por su paso por Estudiantes. No obstante, la propuesta fue agradecida pero rechazada.

En el Lobo ya no hay dudas

Sin misterios ni sorpresas, Gimnasia tiene el equipo definido para enfrentar a Banfield el domingo, desde las 16, en el estadio del Bosque. De acuerdo a lo que arrojó la práctica de fútbol que se llevó a cabo ayer a puertas cerradas en 60 y 118, los técnicos interinos Leandro Martini y Mariano Messera confirmaron que

Mauricio Romero será el reemplazante de Manuel Guanini, quien llegó a la quinta tarjeta amarilla y deberá purgar una fecha de suspensión.

En este sentido, los once que recibirán al Taladro serán: Martín Arias; Oreja, Coronel, M. Romero, Licht; Bonifacio, Rinaudo, Chirola Romero, Alemán; Ibáñez y Ramírez.

En cuanto a Franco Niell y Lucas Lobos, aunque ambos mejoraron de sus respectivas dolencias no llegarán en condiciones para el duelo ante los dirigidos por Julio Falcioni, por lo que ni siquiera serán considerados para ocupar un lugar en el banco de los relevos.

En cuanto a Juan Silva, los estudios arrojaron que sufrió la rotura del injerto anterior, por lo que en los próximos días se programará la intervención quirúrgica.

Confirmaron fecha, hora y cancha para la Copa Argentina

Finalmente, luego de varias idas y vueltas, en la tarde de ayer se confirmó la fecha, la hora y el escenario en el que Gimnasia enfrentará a Defensores de Villa Ramallo por los 32avos de final de la Copa Argentina.

En este sentido, el duelo se llevará a cabo el viernes 9 a las 21.10 en el estadio de Quilmes, y no en Arsenal como se había barajado desde un principio, por solicitud de la dirigencia albiazul.

El Lobo viene de alcanzar las semifinales en la edición pasada tras caer frente a River, que se terminó adjudicando el torneo.