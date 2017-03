Ibáñez preocupó a todos en Gimnasia y será evaluado

El delantero albiazul sufrió un golpe en la rodilla que no le permitió completar la práctica. Aunque no sería grave, Alfaro esperará su evolución para terminar de confirmar el equipo que jugará ante Tigre.

Gustavo Alfaro tiene prácticamente definido el equipo de Gimnasia que mañana enfrentará a Tigre en Victoria, en uno de los partidos válidos por la decimosexta fecha del campeonato de Primera división. Sin embargo, aún no pudo confirmarlo, ya que sobre el final del ensayo futbolístico que se desarrolló ayer por la mañana en el predio de Estancia Chica Nicolás Ibáñez sufrió un golpe que no le permitió completar la actividad prevista.

Con este panorama, y más allá de que la salida anticipada del jugador fue por precaución, en las próximas será evaluado para determinar si podrá ser de la partida o no, aunque no existen datos certeros de que pueda peligrar su presencia. De todas maneras, el entrenador albiazul ha comenzado a pensar en alternativas, en caso de que el exjugador de Comunicaciones no llegue, y entre Lucas Lobos y Darío Bottinelli podría estar su potencial reemplazante.

“Fue solamente un golpe que no me permitió terminar el ensayo, pero ya estoy bien. Por suerte casi no me duele, así que seguramente voy a poder estar ante Tigre”, le comentó el delantero a este medio.

Romero, desde el arranque

En cuanto a la actividad futbolística, la misma se desarrolló a puertas cerradas en las canchas número 3 y 4 de Abasto. En sintonía con lo que trabajó en el ensayo táctico del jueves, Mauricio Romero se meterá en la zaga central de la defensa en lugar de Sebastián Gorga, siendo en un principio la única variante, dependiendo de lo que suceda con Ibáñez.

En consecuencia, los once titulares que enfrentarían mañana a Tigre en Victoria serían: Martín Arias; Oreja, Guanini, Mauricio Romero, Licht; Rinaudo, Faravelli; Ibáñez, Alemán, Carrera y Mazzola.

Con respecto a la continuidad de las tareas, el grupo entrenará hoy por la mañana. Allí será probado Ibáñez y se llevará a cabo un trabajo de pelota detenida y ofensiva. Una vez finalizado el entrenamiento, el técnico dará a conocer la lista de los 19 jugadores que quedarán concentrados en el Hotel NH City de Buenos Aires, a a la espera del partido frente al matador.