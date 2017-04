Icardi: “Sé que Bauza me quería llamar”

Mauro Icardi, capitán del Inter, brindó una conferencia de prensa en la antesala al derby de Milán y, entre otros temas, se refirió a la salida de Edgardo Bauza de la Selección y sus chances de jugar en el combinado argentino.

“Sé que Bauza me quería llamar para la última convocatoria. Habló con (Javier) Zanetti sobre esa posibilidad y vi los mensajes. Pero finalmente no se dio y ahora ya no es más el entrenador. Habrá que esperar al nombramiento del próximo técnico de la Selección”, soltó el goleador del Neroazzurro.

De todos modos, Icardi se mostró cauto sobre la chance de volver a vestir la camiseta del seleccionado nacional. “Que llegue la citación debe ser un premio a cómo uno hace las cosas en su club, pero estoy tranquilo al respecto. Sigo trabajando acá, intentando dar lo mejor por la camiseta del Inter”.

A su vez, el delantero fue consultado sobre la polémica foto de Maximiliano López junto con Lionel Messi y Javier Mascherano, ante la cual el rubio culpó a Wanda Nara por su difusión en las redes. “Eso ya es un tema cerrado para mí, de mi vida privada no voy a hablar”, esquivó Icardi.