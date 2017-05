Impulsan el lanzamiento del tag rugby en la región

Pensado para mejorar la calidad de vida de personas con capacidades diferentes, esta disciplina se juega con un listón que se lleva colgado y reemplaza al tackleo, impidiendo el avance del rival

Jorge Zulkouski, exjugador de Universitario y actualmente coach internacional instalado en Dublin, Irlanda, estuvo de visita en La Plata y recorrió las instalaciones del diario Hoy. El entrenador adelantó la intención de impulsar el tag rugby en nuestra ciudad, lo que les permitiría a muchas familias encontrar una salida para la práctica deportiva que hasta ahora se les viene negando.

“Yo tengo un hijo de 25 años que tiene una deleción en el cromosoma 18. No es como el síndrome de Down, que es la falta de un cromosoma, pero a pesar de tener 25 años razona y piensa como un chico de entre 11 y 14 años”, explicó Zulkouski, repitiendo la experiencia de muchas personas en la misma condición.

—¿Qué es y dónde nació el tag rugby?

—Se trata de un deporte que surgió en Gibraltar, en un estacionamiento de autos. Los ingleses lo manipularon y lo llevaron para su país. Allí lo cambiaron y lo utilizaron como método de entrenamiento. La principal diferencia con el rugby es que, en lugar de tacklear al adversario para evitar que avance, se le saca un listón que lleva colgado del pantalón. Ese movimiento reemplaza al tackleo, lo que lo hace un deporte sin contacto físico entre sus jugadores, siendo el choque la principal característica del rugby.

—¿Qué evolución notaste en tu hijo desde que empezó a jugarlo?

—Noté muchos cambios. La principal evolución se nota en la calidad de vida. Yo abrí una escuela en Irlanda, donde arranqué con quince chicos y terminé con 50. Los padres de los alumnos que tengo, en un 80 por ciento, me confirmaron que sus hijos dejaron de lado algunas costumbres como estar frente a los videojuegos, tomar gaseosas y comer papas fritas en exceso. A la vez, empezaron a cuidarse en la alimentación, lo que les brinda un cambio en la fisonomía también.

—¿Cómo se puede instalar esta disciplina en la Argentina?

—Con ganas. En 2012, lo propuse en algunos clubes y uno de los dirigentes me preguntó cuánto iba a costar. Realmente me dolió porque no se trata de plata. Lo que hago en Irlanda, no lo hago por dinero, a tal punto que no tengo un vehículo propio y no cobro por las clases. A veces hay que darles más valor a algunas cosas que no tienen precio, como la felicidad.

—¿Se va a establecer en La Plata?

—Yo soy platense y sería un orgullo poder instalar este deporte en mi ciudad. Hemos establecido algunas charlas con el club Albatros, que se mostró interesado. Tengo que ver qué es lo que ofrecen, porque las instalaciones están a disposición. Restaría ver con cuántos chicos se puede empezar, en el caso de iniciar esta actividad.

Juani Hernández revoluciona Albatros

Este sábado, a partir de las 10 en el barrio de Hernández, el jugador de Los Pumas y Los Jaguares, Juan Martín Hernández, se hará presente en el club Albatros para brindar una clínica de rugby.

Dicho evento contará también con la presencia de otro referente de los equipos argentinos, Juan Manuel Leguizamón, quien acompañará al número 10 durante su estadía en La Plata.

Todos los interesados en asistir a la clínica tendrán que ingresar con diferentes donaciones para la Fundación Sor María Ludovica del Hospital de Niños, ya sea desde artículos de higiene personal, alimentos no perecederos, artículos de limpieza o ropa de abrigo.

La jornada que se vivirá en la ciudad será estupenda, ya que se podrá escuchar a dos de los mejores jugadores del rugby mundial y, además, colaborar con una causa noble.