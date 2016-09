Imputaron a Pasarella y ex dirigentes de River por reventa de entradas

El ex presidente de River Plate Daniel Passarella, junto a otros ex directivos de su gestión, empleados del club e integrantes de la barra brava "millonaria" fueron procesados por la presunta comisión de los delitos de "defraudación por administración fraudulenta" por reventa de entradas.

El juez de instrucción del juzgado 10, Fernando Mario Caunedo, dispuso trabar embargo por casi 2 millones de pesos para cada uno de los procesados entre los que aparece, además de Passarella, el ex vicepresidente, Diego Turnes; el ex secretario general, Daniel Bravo; y el ex tesorero Daniel Mancusi.

Además también figuran en la lista de denunciados el ex encargado del departamento de socios, Gustavo Poggi; el ex vocal Eduardo Rabuffetti y varios bravas, entre ellos Alberto Martín Araujo, alias "Martín de Ramos"; y Héctor Guillermo "Caverna" Godoy.

La imputación alcanza también a los barras Matías Goñi y José Uequín; y los oficiales Alejandro Rivaud, Alejandro Hayet y Andrés Montinero, quien era el gerente de la empresa Top Show que se encargaba de la venta y el canje de entradas.