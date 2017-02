Independiente presentó a sus tres nuevos refuerzos

Independiente presentó esta mañana a los flamantes refuerzos para el nuevo torneo. Emmanuel Gigliotti, recien llegado de China; Nery Domínguez, a préstamo de Querétaro de México; y Walter Erviti, quien rescindió con Banfield para formar parte del plantel del rojo, son las nuevas incorporaciones.

La presentación de los nuevos jugadores fue oficiada por el Presidente de la institución, Hugo Moyano. Erviti expresó su satisfacción por sumarse al tercer equipo grande del fútbol argentino junto con San Lorenzo y Boca: "Feliz de jugar, al fútbol agradecido por nueva oportunidad de ser parte de una institución tan importante. La camiseta de por sí, solo con ese número, es muy significante y lo tomo como una gran responsabilidad".

Por su parte, Gigliotti, procedente del fútbol chino tras dos temporadas, señaló que el equipo necesita pelear "las primeras posiciones" del campeonato y otorgarle "una alegría la gente" con la obtención del mismo cuestión que no sucede desde el torneo Apertura 2002. "El jugador argentino está acostumbrado a la presión. Sabemos que hace bastante que no se logra un campeonato, pero es necesario el apoyo de la gente y nosotros tenemos que demostrarlo en la cancha", apuntó el ex Boca y All Boys.

En tanto, Domínguez, quien jugó en Querétaro de México en la temporada pasada, espera que sea "un buen año" para Independiente y que llegó para aportar al equipo.