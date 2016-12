Inminente definición por Solari

Tal como viene informando este medio, la idea de la dirigencia es cerrar en los próximos días la renovación del préstamo de Augusto Solari. El volante llegó hace un año a Estudiantes en esa condición y ahora, en vez de abonar lo acordado por una parte de su ficha, el Pincha pretende extender el vínculo hasta mitad del año próximo.

Si bien la continuidad de Marcelo Gallardo hizo crecer las chances de que Nelson Vivas tenga la posibilidad de seguir contando con el futbolista, la representación trabaja en otras opciones para el volante, lo cual podría reducir las chances.

Si esta definición no se realiza antes de fin de año, todo indicaría que, en caso de no llegar a un acuerdo en las próximas horas, Solari no volvería a vestir la camiseta Pincha, ya que en 2017 ocuparía un cupo y la idea de la dirigencia es concretar otro tipo de refuerzo (todavía sigue en pie el sueño de repatriar a José Sosa).