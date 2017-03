Intensa jornada de hockey en la ciudad

En el marco de una nueva fecha del Torneo Metropolitano de hockey, en Primera división, en una jornada de sábado a pura acción, Santa Bárbara se destacó y venció en su casa por 2 a 1 a Italiano, con goles de Victoria Granatto y Carla Mealha.

En el Verde se destacó la presencia de la mejor jugadora Sub 23 del mundo, María José Granatto, quien compartió nuevamente equipo con sus tres hermanas: Mariquena, Delfina y Victoria. Majo fue de lo mejor del local y logró conducir a su querido Santa, de la mano de sus hermanas, hacia un triunfo claro frente a un rival complicado.

Durante la continuidad de una jornada a puro sol, y con el particular movimiento del hockey platense, en Primera división C, Universitario no pudo en su visita a Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires y cayó por 1 a 0. En tanto, la misma suerte corrió Estudiantes, que perdió 6 a 1 con Banco Ciudad de visitante.

Por su parte, en la rama alternativa, Santa Bárbara “B” visitó a Berazategui y obtuvo un empate 2 a 2. Los goles fueron de Florencia Fernández y Florencia Penillas.