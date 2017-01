Inter está imparable: séptimo éxito en fila

Inter, con el delantero argentino Mauro Icardi de titular, goleó ayer a Pescara por 3 a 0 como local, en un encuentro correspondiente a la fecha 21 de la Liga italiana.

Los tantos del conjunto milanés los marcaron Danilo D’Ambrosio, João Mário y Éder Citadin Martins.

De esta manera, el Neroazzurro sumó su séptimo triunfo al hilo y quedó en el cuarto puesto con 42 unidades en la tabla, por lo que se colocó en la zona de clasificación de la Champions League, al tiempo que Pescara continúa último con nueve puntos.

Además, Chievo Verona (28), con Nicolás Spolli como titular, superó a Lazio (40), que tuvo a Lucas Biglia en la formación inicial, por 1 a 0 de visitante, con un gol de Roberto Inglese sobre el final del partido.

La jornada continuará hoy de la siguiente manera: Torino vs. Atalanta (8.30); desde las 11, Cagliari vs. Bologna; Crotone vs. Empoli; Fiorentina vs. Genoa; Sassuolo vs. Juventus; Udinese vs. Milan; Sampdoria vs. Roma, y cerrarán la jornada a las 16.45, Napoli vs. Palermo.

Las principales posiciones son: Juventus, con 48 puntos; Roma, 47; Napoli, 44; Inter, 42; Lazio, 40; Atalanta, 38; Milan, 37; Fiorentina, 33; Torino, 30; Chievo Verona, 28.