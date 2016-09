“Jugamos muy mal, pero ya tenemos que dar vuelta la página”

Ramiro Carrera fue autocrítico con la actuación de Gimnasia frente a Atlético de Rafaela, aunque admitió que deben recuperarse de inmediato ante Arsenal para llegar de la mejor manera al clásico

Gimnasia jugó el peor partido de la era Alfaro y cayó sin atenuantes ante Rafaela en el Bosque. Por tal motivo, lejos de quedarse en las excusas, el plantel efectuó una fuerte autocrítica que apuntó a reconocer los errores, pero también a trabajar de inmediato en corregirlos, ya que el bloque de partidos que se avecinan (Arsenal, Estudiantes y Racing por Copa Argentina) obliga a una rápida recuperación.

En sintonía con lo sucedido en la zona de vestuarios, Ramiro Carrera, de buen primer tiempo ante la Crema, fue uno de los que no tuvo pelos en la lengua al momento de analizar el rendimiento colectivo del Lobo.

“Hicimos un partido pésimo, muy malo. No nos salió nada de lo que habíamos planeado, pero ya está, se perdió y no tenemos mucho más por hacer. Tenemos que dar vuelta la página de inmediato y pensar en el partido ante Arsenal del lunes próximo, para encarar el clásico y el duelo de Copa Argentina de la mejor manera“, comentó el volante.

Debido al reclamo salarial, la venta de Meza y la relación distante entre Gustavo Alfaro y Daniel Onofri, el contexto no fue el ideal para concentrarse de la mejor manera para el partido. De todas formas, para Carrera no es una excusa: “No tuvo nada que ver lo que pasó afuera con lo que hicimos adentro de la cancha. Todos lamentamos haber perdido a Maxi (Meza), y creo que se notó un poco, porque era nuestro mejor jugador, pero eso no justifica el nivel que mostramos”.

A pesar del flojo desempeño, el volante albiazul, como el resto de sus compañeros, buscará dejar atrás lo sucedido en el Bosque y focalizar la atención en el duelo en el Viaducto: “Cuando regresemos a los entrenamientos haremos una charla grupal para analizar lo sucedido, trabajar y corregir los errores. Falta mucho camino por recorrer, esto recién empieza”, aclaró el exjugador de Arsenal, dirigido actualmente por Sergio Gabriel Rondina.

Por último, se refirió a Gustavo Alfaro, entrenador que decidió no hablar con la prensa y aún sobrevuelan los rumores sobre su futuro: “Una vez terminado el partido, en el vestuario no dijo nada. Seguramente, cuando volvamos a los entrenamientos, se hable de lo que pasó”, cerró.

Vuelve al trabajo con varios frentes por resolver

Luego de la derrota ante Rafaela y de disfrutar el martes de descanso, el plantel de Gimnasia regresará hoy por la tarde a los entrenamientos en el predio de Estancia Chica, pensando en el duelo del lunes próximo ante Arsenal en Sarandí.

Con el foco puesto en la cuarta fecha, el entrenador

Gustavo Alfaro, además de encabezar una charla que tendrá un alto contenido de autocrítica por el rendimiento del equipo, deberá suplir la baja de Daniel Imperiale, quien fue expulsado y con seguridad deberá purgar una fecha de suspensión.

Ante la Crema, el mediocampista Lorenzo Faravelli fue quien ocupó ese espacio en la mitad de la cancha, aunque su flojo desempeño no le garantiza continuidad dentro de la formación, por lo que habrá que esperar qué decisión tomará el técnico en los entrenamientos sucesivos.