“Jugar con Braña me ayuda mucho”

Iván Gómez, volante del Pincha, tuvo un excelente desempeño al lado del Chapu en el triunfo ante Godoy Cruz. En contacto con este medio, el joven de 20 años brindó precisiones sobre su rendimiento y actualidad

En los últimos torneos, Estudiantes no solo tuvo la chance de promover una gran cantidad de juveniles de la cantera, sino que también fue variando el mediocampo: desde Santiago Ascacíbar, pasando por Bautista Cascini y llegando a Iván Gómez. Este último, con 20 años, tuvo su primer gran partido en la Primera de Estudiantes el jueves pasado ante Godoy Cruz y se alista para poder ser una alternativa en el equipo titular, de cara al último cotejo del campeonato frente a Quilmes.

El oriundo de Villa Elisa, en contacto con este medio, brindó precisiones sobre su debut como titular.

—¿Cómo te sentiste ante Godoy Cruz?

—Muy bien, cómodo y más tranquilo que en mis anteriores partidos. Estar al lado del Chapu Braña me ayuda mucho, es bueno jugar con esa clase de futbolista.

—¿Qué opinás de tu actualidad deportiva?

—Siempre se necesitan minutos para demostrar, y por suerte llegaron. Se me dio la posibilidad. Estoy muy contento y espero seguir por este camino.

—¿Qué te pidió el entrenador?

—Benítez me dijo que saliera a jugar como lo hago siempre en Reserva, que aproveche esta oportunidad. Estoy muy agradecido. Ahora ya estamos pensando en Quilmes.

Ascacíbar cumplió y podría ser titular ante Quilmes

El plantel retornó a las prácticas luego de la jornada de descanso tras la victoria en Mendoza ante el Tomba.

Habiendo cumplido ya las dos fechas de suspensión, Santiago Ascacíbar se alista para volver al equipo titular el próximo martes en cancha de Arsenal frente a Quilmes. Si bien el rival está descendido y presentaría un equipo alternativo, el hecho de no estar peleando por nada le puede jugar una mala pasada a Estudiantes, que es claramente el favorito para este duelo.

Tras el entrenamiento de ayer, en City Bell, el Rusito podría regresar al once inicial, pero todavía no está definido si por Rodrigo Braña o Iván Gómez. El Chapu, por su parte, terminó muy cansado y está al límite en cuanto a lo físico. En tanto, Israel Damonte hará todo lo posible por poder estar en Sarandí, pero por ahora no está asegurada su presencia, ya que todavía tiene una molestia muscular que le impidió jugar los últimos cotejos.

La particular joya que le ofrecieron al Pincha

Rodrigo Amaral, de 20 años, producto de la cantera de Nacional, lleva la diez en la espalda y es el capitán del Sub 20 uruguayo. Lo curioso es que tiene dificultades para mantener el peso por un problema glandular (tiroides). El joven registra 73 partidos y 20 goles.

Por otro lado, Matias Aguirregaray quedara libre y su destino estaria en Mexico.