Julián Aguirre: chicos que juegan lindo y cancha que ya estrena quincho









Qué linda es la gente del Club Julián Aguirre, que ha pasado ya quince temporadas en LISFI, manteniéndose por largo tiempo en la Zona 1, de las más competitivas del fútbol infantil platense.

Mientras se prepara para la doble fecha (el sábado reciben a Villa San Carlos, y el martes jugarán ante Victoria, en una cancha que está pegada a la de ellos), El Clasiquito les cuenta algunas cosas en las que andan los dirigentes.

Observábamos el empate 2 a 2 de la 2006, en la fecha 13a de la primera rueda que los encontró disfrutando a todos en EFI 25, cuando Luis Chavez -representante ante la liga y además un comodín para lo que se esté necesitando-, explicó que este año están muy atentos a la conducta que expresan los padres. “Los acontecimientos lamentables que vienen sucediendo en este deporte, y que ya no son aislados, nos llevó a tomar medidas. Al papá que ‘se le sale la cadena’, se lo expulsa directamente de la institución. Se lo explicamos antes del fichaje de este torneo en una reunión de padres”.

Agradeció al presidente Luján González, que le abrió las puertas a este señor Chavez, que pese a que hace dos años vio retirarse a su hijo mayor (Luis Daniel Chavez, de la 2002), “me seguí quedando, porque uno quiere al club, y cuanto más pasa el tiempo más crece ese sentimiento”. Este año se sumó el más chiquito (Mariano Chavez, de la 2007), un niño al que le gustó mucho la guitarra y la natación pero que ya está decidido a aprender más sobre el deporte más popular de los argentinos. Según su papá, “Marianito siempre fue mi ayudante cuando fui técnico de la 2002, y se quedaba a entrenar, ya sabe de qué se trata, pero le falta el roce que se lo irá dando el correr de los partidos”.

Obras que son golazos

Hacer una obra y no lucrativa, ya es para el aplauso. Hacerlo para los chicos no tiene precio, aunque al mismo tiempo se necesita dinero para los ladrillos, las chapas, las maderas, el revoque, la pintura, etc. “Estamos terminando el quincho, donde podrán festejarse los cumpleaños y donde los ex jugadores podrán seguir juntándose cuando lo deseen”, explicó Chavez.

Antes de ser inaugurado, el pasado domingo ya se celebró uno, el del “Colito” Manuel La Bollita, de la 2007.

Así como le dio una alegría grande a todo Julián Aguirre conseguir ese empate 2 a 2 en cancha de Escuela 25 (sobre el final del partido Lautaro Garay hizo el gol de cabeza), don Luis recordaba los primeros momentos en el club de la avenida 72.

“¿Se acueran del Vagoncito que estaba en nuestro predio?”, preguntó el hombre, dirigiéndose a una máquina ferroviaria en desuso hace muchos años, que ahora está siendo de utilidad para que funcione allí la Biblioteca del Centro Cultural Meridiano V. Pues bien, ese vagón fue el vestuario de Julián Aguirre cuando recién se iniciaban en la Liga.