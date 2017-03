La carta de descargo que la AFA le envió a la FIFA para defender a Messi

En el descargo enviado a la FIFA, la AFA negó que Lionel Messi haya insultado al línea brasileño Emerson Carvalho en el final del partido que la Argentina le ganó a Chile por 1 a 0.

La AFA le envió un escrito a la FIFA por el expediente disciplinario de oficio que se le abrió a Lionel Messi por los insultos al línea brasileño Emerson Carvalho en el final del partido que la Argentina le ganó a Chile por 1 a 0 por las Eliminatorias.

En el descargo, la AFA argumentó que la "Pulga" no insultó insultó al juez asistente y que no quiso ofenderlo, y se respalda en que el futbolista argentino no fue expulsado ni informado por la terna arbitral.La nota enviada esta noche por la AFA a FIFA está dirigida a Alejandra Salmerón García, Secretaria Adjunta de la Comisión Disciplinaria de la FIFA, bajo la referencia 170315 asa, y dice lo siguiente:En atención -escribieron desde AFA- a vuestra nota del día de la fecha, de la cual se nos ha dado traslado el día 27-03-2017, en horario de las 4:51 PM (hay cinco horas más en Zúrich), se procede a dar respuesta a la misma:1- Venimos a negar en forma categórica cada uno de los hechos enunciados en el escrito en donde supuestamente el Jugador Lionel Messi (N° 10) habría utilizado palabras injuriosas contra el árbitro asistente 1, el Sr. Emerson Augusto de Carvalho.2- En caso que la conducta -la cual no nos consta y que se desprendería de un video en el cual habría que leer los labios del jugador- hubiese sido ofensiva, el árbitro asistente 1 debió haber solicitado en forma inmediata la sanción del jugador.En el supuesto que hubiese habido una ofensa, el árbitro asistente 1, no solicitó la sanción inmediata sólo por dos razones:Si lo fue, no eran dirigidas a su persona.



Si lo hubiera hecho, no eran con fines de ofender su persona.Es imposible que a la distancia que se encontraban ambos sujetos -muy cercanos- el árbitro no haya comprendido el acto como una ofensa si así hubiese sido.En efecto, se encontraban cara a cara, sin que se hubiera generado tumulto, sin que nadie haya intervenido.Pese a este descargo, cuando amanezca en Suiza la FIFA emitirá un comunicado al respecto, y cuando salga el sol en Argentina y Bolivia muy probablemente Messi estará suspendido. El tema es saber por cuantos partidos.