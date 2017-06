La clasificación a la Copa marcaría el pulso en el mercado

La dirigencia tomó la decisión de esperar hasta el final del torneo para rearmar el equipo de cara a la temporada que se avecina. De ingresar a la Libertadores, apostaría fuertemente en el receso

La mesa chica de Estudiantes, compuesta por el secretario general Martín Gorostegui y los tres directivos que están al frente de la Secretaría de Fútbol, definieron ayer que los objetivos deportivos del club marcarán el pulso de las decisiones que se tomen en el próximo mercado de pases.

En una rueda de consultas realizada por este diario, se confirmó que si el Pincha logra la clasificación a la Copa Libertadores 2018, el equipo para afrontar esa competencia se armará en el mercado de pases que se iniciará en julio de este año. ¿El motivo? Simple: la cantidad de cupos para sumar jugadores, la cual se verá reducida durante los meses de enero y febrero del año que viene.

Según se supo, la entidad apostará al recambio del plantel y, en el caso de acceder nuevamente al certamen más importante de América a nivel de clubes, hasta se permitirá evaluar formas de financiamiento para reforzar el equipo con jugadores de renombre. En tal sentido, el principal anhelo tiene nombre y apellido: Mariano Pavone.

Al Tanque le quedan dos semanas de contrato con Vélez, club que a su vez estaría dispuesto a realizarle una oferta económica muy seductora para retenerlo. Allí es donde Estudiantes deberá tasar el precio de sus ambiciones: pelear por el atacante o bien dejarlo ir, como ocurrió hace dos años, cuando el delantero negoció con el Pincha y terminó acordando su llegada al Fortín.

Con la intención de armar un equipo competitivo para no volver a quedar afuera en la primera fase de la Libertadores (ante una eventual clasificación), Estudiantes buscará retener a Mariano Andújar. Si bien tiene contrato por un tiempo más con el Pincha, se espera la llegada de ofertas que busquen tentar al guardameta para seguir en otra institución. En efecto, en Capital Federal se menciona que Andújar es prioridad en Boca e incluso River también estaría dispuesto a pelear por su pase, tal como ocurrió en anteriores mercados de pases.

Nardi define el equipo

Mientras la dirigencia busca ponerle un punto final a la sucesión de Nelson Vivas (de su parte no habrá reclamos económicos según dejaron filtrar desde la Secretaría de Fútbol), el cuerpo técnico que encabeza Lucas Nardi definirá hoy la formación que el sábado, desde las 16.15, recibirá a Belgrano en la cancha de Quilmes.

Con casi todo el plantel a disposición, el DT deberá armar el rompecabezas para enfrentar al último conjunto de la tabla de posiciones. De lograr una victoria, Estudiantes podría quedar en puestos de clasificación a la próxima Copa Libertadores 2018.

Merlos dirigirá el sábado

Desde la AFA confirmaron que el sanrafaelino Andrés Merlos será el encargado de impartir justicia en el encuentro entre el Pincha y Belgrano.

Cavallaro y Talpone aceleran su regreso

Juan Ignacio Cavallaro y Nicolás Talpone pudieron trotar algunos minutos en la cancha principal del Country de City Bell.

Ambos volantes se recuperan de distintas lesiones en la rodilla. En tanto, la dirigencia albirroja está negociando con San Lorenzo la renovación del préstamo de Cavallaro.

Israel Damonte encendió la alarma

El volante Israel Damonte entrenó ayer con normalidad, pero sobre el final de la práctica sintió una molestia muscular y, en las próximas horas, le van a realizar estudios por imágenes.

Si bien todavía no está descartado para el sábado, es probable que su regreso al equipo no se dé este fin de semana, ya que el futbolista no se encuentra al 100% desde lo físico para afrontar los últimos cotejos.