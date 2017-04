La danza como estilo de vida

La disciplina ha tenido un notorio crecimiento en la ciudad en los últimos años, con la aparición de talentos que compiten a nivel nacional. El desafío de ser docente, en primera persona

Cuando el cuerpo baila, la mente olvida. La danza como disciplina permite el acercamiento de una gran cantidad de chicas: la posibilidad de bailar no encuentra fronteras en la edad, la fisonomía corporal ni las aptitudes físicas, factores que suelen ser excluyentes en algunas escuelas de danza más tradicionales.

Así lo confirma Gabriela Ruggerio, platense dedicada a la docencia de la danza libre y clásica en la ciudad. Hace casi 20 años que lleva adelante su propia escuela, llamada Express Arte, y actualmente brinda sus clases en el Centro Cultural Alborada en 58 entre 10 y 11, en donde tiene alrededor de 60 alumnas de distintas edades que practican y compiten a nivel nacional y en el ámbito local.

Gabriela, maestra de larga trayectoria en La Plata, se encarga de inculcar valores y técnicas a sus alumnas, quienes a su vez realizan distintas presentaciones donde muestran su trabajo con coreografías. Con el objetivo de presentarse en Bariloche en junio, Gabriela dialogó con diario Hoy y contó cómo lleva adelante la docencia en su escuela de danzas.

— ¿De qué se trata Express Arte?

—Es una escuela de danza donde se brindan clases seis días a la semana en distintos niveles. Comencé hace 17 años con Express Arte. Me encargo de todos los grupos dentro del espacio cultural Alborada. En total son 57 alumnas, entre baby e infantiles, que tienen entre 3 y 5 años, principiantes y avanzadas.

—¿Cómo es la preparación?

—Como primera medida no me gusta el elitismo, porque para eso las alumnas tienen que tener una genética especial, son las condiciones para ser de la élite. A pesar de que se trabaje durante mucho tiempo, no todas las nenas llegan a tener esas condiciones. Es por eso que ofrecemos varias disciplinas dentro de la danza, así todas pueden bailar y lucirse un poco en cada cosa.

—¿Qué valores se les inculca?

—Les inculco el compañerismo y fomentar los avances de las demás; valores que ahora están bastantes perdidos. No me gustan los grupos numerosos, que sean solo un número dentro de la escuela y no se les pueda dar la contención necesaria. Obviamente busco que aprendan a bailar, que tengan conciencia de los movimientos que realizan, del espacio, y de todo lo que implica la danza, que lo tomen como un estilo de vida.

—¿Cuál será el próximo desafío?

—Nos venimos presentando en teatros. Tenemos una compañía hace unos años que entrena un día más para prepararse para las competencias en Buenos Aires. Tenemos muchísimas menciones especiales y premiaciones a lo largo de estos años. Este 2017 tenemos el proyecto de ir a Bariloche a competir en junio, tenemos ganas de hacer La bella y la bestia, también haremos una combinación entre telas y danza para fin de año.