La Gata Fernández planta bandera para volver al Pincha

Estudiantes intenta por estas horas concretar todas las operaciones que viene negociando hace varias semanas.

Uno de los hombres en carpeta es Gastón Fernández, ya que el delantero no está a gusto en Gremio de Porto Alegre y pretende romper el vínculo con el conjunto de Brasil. De no poder ser posible, el Pincha deberá abonar una cifra cercana a los US$ 200.000, algo que la dirigencia no quiere. Sin embargo, el propio delantero mantendrá una reunión con los directivos para solicitar la salida del club y ahí sí volver a la Argentina para jugar en el equipo de Gustavo Matosas.

Melano, al caer

Lucas Melano será jugador del León. En las próximas horas se terminarán de firmar todos los papeles y el cuerpo técnico confía en contar con él para el fin de semana, ya que no tendrán descanso.

En tanto, el próximo lunes será una jornada decisiva por las posibles llegadas de Agustín Bouzat y Fernando Zuqui, ambos futbolistas de Boca Juniors.