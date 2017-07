La Gata Fernández plantó bandera para volver al Pincha

El delantero no fue tenido en cuenta por Gremio para el choque de los octavos de final de la Copa Libertadores. Tras una reunión, le manifestó al DT y al presidente que desea emigrar de Brasil. En City Bell, lo esperan

Gastón Fernández se encuentra en conflicto con Gremio, ya que el conjunto de Porto Alegre no lo tiene entre sus prioridades en el plano deportivo. En consecuencia, fue el propio jugador quien le manifestó al entrenador y al presidente del club sus intenciones de marcharse de la institución.

Mientras tanto, la dirigencia, con el consentimiento de Gustavo Matosas, espera el guiño del delantero para poder avanzar en su contratación y, respecto a su contrato personal, no habría mayores diferencias para ponerse de acuerdo.

En las últimas horas, la Gata se mostró firme con la dirigencia de Gremio ante su solicitud de salida del conjunto brasilero, ya que no tiene lugar en el equipo ni tampoco fue tenido en cuenta para el viaje a Mendoza, donde su equipo dará inicio a los octavos de final de Copa Libertadores frente a Godoy Cruz esta noche (ver aparte).

Así las cosas, en una primera instancia, Romildo Bolzan Junior, presidente de Gremio, le comunicó al jugador que, para dejarlo ir, el club que lo quiera deberá abonar una cifra cercana a los US$ 600.000, que es lo que le adeudan a Universidad de Chile por su contratación a principios de año.

Tras lo informado por la dirigencia Pincha, esta suma podría abonarse en tres cuotas. Sin embargo, por ahora, existen otras prioridades que solicitó el técnico. De todas formas, ambas partes, jugador y Comisión Directiva, son optimistas en que la Gata tenga su cuarto ciclo en Estudiantes.

Por otra parte, en las próximas horas se intentará avanzar en la contratación de otros delanteros, como Sebastián Rincón, de Tigre; Lucas Melano, de Belgrano; Anderson Plata, de Independiente Santa Fe, y Francisco Fydrizewski, actualmente en Argentinos Juniors.

Al caer

Tras abrochar a Mariano Pavone y Pablo Lugüercio, el club buscará culminar en cuestión de horas los arribos de dos nuevos futbolistas. En primer lugar, a Gastón Campi se lo espera en el Country para firmar su contrato con la institución por cuatro temporadas.

En una situación similar está Pablo Álvarez, quien tiene todo arreglado desde hace dos semanas, pero, por una vieja deuda de Racing con el jugador, se dificulta su arribo a City Bell, ya que el lateral desea que la Academia le abone el dinero para luego firmar con el León.

Sin apuro, esperan ofertas formales por Santiago Ascacíbar y Juan Foyth

En las últimas jornadas, la dirigencia de Estudiantes ha recibido múltiples llamados de distintos clubes europeos que quieren comprar la ficha de Santiago Ascacíbar o Juan Foyth.

Por el volante, las ofertas recibidas aún no cumplen con las expectativas del club, ya que desean un piso mínimo de US$ 7.000.000 y no van a desesperarse por concretar una transferencia en números lejanos a esos.

La dirigencia entiende que el valor del futbolista es elevado, debido a su potencial para jugar en la Selección argentina y sus pasos por la Sub 20 en el Sudamericano y en el Mundial en Corea del Sur, importantes en su carrera, que recién está comenzando.

Por otra parte, por el defensor juvenil, la Roma de Italia ya expresó su deseo de contar con Foyth, pero todavía no llegó el ofrecimiento formal a calle 53. El Zenit ruso, quien ya compró a Sebastián Driussi de River, también quiere contar con el futbolista del Pincha y se espera una oferta que superaría a la del fútbol italiano. Sin embargo, la representación del jugador ha comunicado que, de emigrar, le gustaría jugar en Italia más que Rusia.