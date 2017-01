La gira de Japón no corre y evalúan otras alternativas

Gimnasia tenía la chance de viajar a Japón y enfrentar al Guangzhou Evergrande de China. Sin embargo, como la fecha finalmente sería para fines de febrero o principios de marzo, la misma quedó descartada.

Por su parte, la posibilidad de disputar el triangular en Colombia contra Real Cartagena y Junior de Barranquilla no será posible, ya que los organizadores optaron por otro equipo. No obstante, no desechan la posibilidad de viajar para jugar con otros rivales del país cafetero.

Asimismo, quedó la puerta abierta para medirse con Nacional de Paraguay (serían dos partidos), Peñarol de Montevideo o el mismo de Dallas FC, probablemente el 11 de febrero.