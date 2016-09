La historia de los tres Verón en una misma jornada de la Liga

El domingo se produjo el nuevo estreno de Sebastián Verón en el fútbol amateur y hubo un condimento familiar que el diario Hoy no dejó pasar. Dos sobrinos del ídolo también salieron a la cancha: Joel Verón lo enfrentó con San Lorenzo de Castells y Braian Verón disputó el preliminar para Estrella de Berisso, club en el que brilla el 11

Joel Verón (30/10/94) vivió la semana más intensa de su vida. Ni siquiera cuando su amado Estudiantes fue campeón de América había tenido tantas noches de insomnio: el domingo pasado enfrentó a su tío, Sebastián Verón (09/03/75), en un partido oficial.

¿Cómo? Este dato tal vez pasó desa­percibido para la gran mayoría que se volcó a ver al maestro de la zurda con la camiseta número 11 de La Cebra. Sin embargo, la cosa fue más profunda: en el mismo predio, en la Reserva, también salió a jugar de titular Braian Verón (16/01/91). Es decir, dos Verón en Estrella y uno en los de Villa Castells.

Ayer, Joel conversó con el diario Hoy para revivir la particular experiencia.

—¿Cómo fue la experiencia?

—Viví los días previos con ansiedad. El fin de semana anterior, en el que el partido se terminó suspendiendo por lluvia, ya había llamado a mi abuelo (Juan Ramón Verón) para hacerle la invitación. Me dijo que no podía ir, aunque estaba al tanto de que iba a enfrentar a mi tío.

—Encima, él les metió el gol

—Sí, no merecimos perder. En el primer tiempo tuvimos más situaciones que ellos y en el segundo también generamos varias opciones. El gol no se sabe bien si fue de él; yo vi que el juez de línea levantó la bandera y que el árbitro le dio el tanto al número 8 de Estrella.

—¿Tuviste algún roce con tu tío durante los 90 minutos?

—No, por las posiciones que ocupamos, no estuvimos cerca, salvo alguna que otra pelota parada. Lo saludé antes de empezar, me miró y se rió. Esa imagen la voy a llevar por siempre. Tengo el video con ese momento guardado pero no llegué a sacarme una foto, una pena.

Parentela embrujada

Fabián Verón (13/02/65) sembró la semilla de ir al fútbol amateur hace muchos años, cuando fichó a los tres varones en San Lorenzo de Villa Castells, en LIFIPA. Ayer, desde su escuelita, Brujas FC, que funciona en 8 entre 528 y 529, expresó su alegría por la coincidencia familiar: “Somos hermanos del mismo padre, así que obviamente el domingo estuve ahí temprano, pero aclaro que Estrella no mereció ganar”, dijo quien dirigió todas las categorías en El Cuervo, desde las Infantiles hasta la Primera división.

“En la Reserva de Estrella tengo a mi otro hijo, el mayor”, informó Fabián, diez años mayor que Sebastián y exdelantero de las Inferiores del Pincha, hasta que quedó libre en Quinta. Fue la gran sorpresa de la entrevista, porque Braian Verón también lleva esta temporada la camiseta albinegra. Además, el hijo del medio, Joshua Verón (nacido en 1993), está en el de Villa Castells, pero hace dos años tuvo una dura lesión.

“Los tres llegaron a jugar juntos en San Lorenzo, en Reserva, cuando todavía eramos locales en La Plata FC”, detalló Fabián, con una memoria futbolera prodigiosa.