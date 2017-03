La historia del “Patrón del bien” que va a recibir a Argentina

Pablo Escobar no es el capo narco colombiano, pero le dicen igual. El jugador es el referente del seleccionado de Bolivia y en un diálogo exclusivo con Hoy contó detalles de cómo se preparan para el partido de mañana en La Paz

Si se habla de Pablo Escobar, a la mente llega enseguida el recuerdo de uno de los máximos narcotraficantes de la historia, Pablo Emilio Escobar Gaviria. Sin embargo, existe otro, que nació en Paraguay el 12 de julio de 1978: Pablo Daniel Escobar Olivetti, un jugador que adoptó la nacionalidad boliviana para representar a la Verde.

El “Patrón del bien” o “del gol” como se lo denomina en referencia a su tocayo, es una de las figuras de The Strongest de Bolivia y de la selección de ese país. En una charla en exclusiva con diario Hoy, compartió la receta para bloquear a Messi y la forma para jugar en la altura de La Paz. Además, contó cómo se imagina el partido de mañana y, sobre todo, qué siente cuando lo comparan con el capo narco.

A sus 37 años, el “Patrón del gol” es el indicado para dirigir al equipo desde el mediocampo, y su condición de líder dentro de la cancha lo vuelve una de las figuras del fútbol boliviano.

—Te comparan por tu nombre con el capo narco, ¿cómo lo tomás?

—Me da risa. Va relacionado con una persona con la cual no tengo nada que ver. A partir de ahí, mis compañeros y el resto me cargan mucho y en el club me dicen “El Patrón”, pero estoy lejos de todo eso, y de ser patrón también.

—¿Cómo se imaginan el partido de este martes?

—Contra Argentina seguramente será un partido cerrado, nosotros intentando atacar y ellos ordenados saliendo con rapidez desde el fondo, con los espacios que puedan encontrar a nuestras espaldas. Eso es lo que imagino. Después, cada partido es una historia diferente. Por más que no esté en su mejor momento, vamos a enfrentar a una de las mejores selecciones del mundo.

—¿Se toma un recaudo especial para marcar a Messi?

—Enfrentar a Messi es una motivación para cualquiera que le guste el fútbol. No tendrá una marca personal, pero siempre está ahí y hay que estar atentos porque en un segundo cambia un partido con lo que puede llegar a hacer. Es el único que hace eso en este deporte.

—La historia marca que en la altura son casi imbatibles, ¿cómo se puede sacar provecho de eso?

—De la altura se saca provecho si se juega bien al fútbol. Todos los que vienen a jugar a La Paz ya saben cómo es y no existen secretos, así que cada uno arma su estrategia. La diferencia se puede hacer si se juega bien y se tienen variantes para hacerlo.

—¿Qué equipos creen que pueden clasificar a la Copa?

—No hablamos mucho sobre los equipos que pueden ir al Mundial, siempre hay favoritos y esta eliminatoria está muy peleada. El fútbol cada vez se equipara más, pero las historias de Argentina, Brasil y Uruguay tienen mucho peso.

—Estando lejos de los puestos de arriba, ¿qué objetivo tienen ahora?

—Nosotros tenemos que sumar puntos sea como sea y llegar a poder tener la identidad que el entrenador nos pide. Después los resultados vendrán solos. Esa es nuestra realidad.

Bolivia, con todos sus titulares para mañana

El entrenador Soria realizará modificaciones en relación al partido contra Colombia. Incluirá en defensa a Diego Bejarano, Fernando Marteli, Jorge Flores y Ronald Raldes. En el mediocampo estarán Raúl Castro, Alejandro Chumacero, Diego Wayar y Jhasmani Campos, mientras que en ofensiva se moverán Pablo Escobar y Marcelo Martins.