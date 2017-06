La historia del sobrino de Calderón que va a enfrentar al Pincha por la Copa Argentina

Jonathan Alderete, familiar del histórico delantero de Estudiantes, juega en Pacífico de Mendoza, próximo rival del equipo albirrojo. “Si hago un gol, lo grito”, anticipó, pese a su ligazón con el León

Pocas veces ocurre que una familia se divida sentimentalmente ante un partido de semejante trascendencia. Jonathan Alderete, hijo de Betiana (hermana de José Luis Calderón) y sobrino del histórico delantero del Pincha, separe las aguas a días del enfrentamiento entre Estudiantes y Sport Club Pacífico de General Alvear (Mendoza). Jony, como apodan al delantero, juega en el Lobo alvearense, equipo del Federal B que enfrentará al Pincha el domingo desde las 18.10, por los 32avos de final de la Copa Argentina.

Alderete nació en La Plata, se crió en los monoblocks de Tolosa, jugó en Pedro Benoit (LISFI), realizó las Inferiores en Estudiantes e integró la Primera de Cambaceres. Respecto a su presente en Pacífico, acumula cinco goles en seis partidos (entre la Liga Alvearense y amistosos). El joven futbolista, que cumplirá 24 años en agosto, llegó para disputar la fase preliminar de la Copa Argentina.

Según le precisó a este medio el protagonista, su familia irá al estadio Florencio Sola para alentarlo. En tanto, anticipó que si marca un gol se los gritará en la cara a todos sus amigos hinchas del León que estarán del lado de enfrente.

—¿Cómo se preparan para el encuentro del domingo?

—Estamos entrenando hace un mes para este este partido. Lo encaramos con mucha expectativa, porque será una situación histórica para el club y el pueblo. También tenemos el compromiso del Federal B, porque queremos ascender, pero antes debemos enfrentar a Estudiantes. La idea es dar una buena imagen y dejar bien parada a la institución.

—¿Qué te une con Estudiantes?

—No soy hincha de Estudiantes sino de River, pero jugué en Inferiores. Cuando era chico mi tío se sacó una fotografía conmigo en la que tenía puesta una camiseta del Pincha. Me regaló la casaca de 1995, cuando recién arrancaba. En aquel momento, la familia hinchaba por Estudiantes pero ahora lo hacen por Pacífico.

—¿Encaran el cotejo con altas expectativas?

—A priori, Estudiantes es favorito, pero la Copa Argentina ha demostrado que equipos del Federal B pueden ganarles a grandes cuadros. Pensamos en hacer un buen partido y, si se los puede vencer, mejor. Sabemos que enfrentamos a un gran rival, que este año jugó la Copa Libertadores y disputará la Sudamericana con jugadores de jerarquía. Es un lindo partido para medirnos y saber para qué estamos.

—¿Qué se habla del equipo de Vivas en Alvear?

—Llega mucha información de Estudiantes. En la presentación de la camiseta (fue el martes) uno se podía dar cuenta. Hasta gente que no es del ámbito del fútbol sabe que Estudiantes tiene grandes cabeceadores y que maneja muy bien la pelota parada. Acá caminás por la calle y te dicen: “Che, Estudiantes el otro día perdió, se le puede ganar”.

—¿Cómo lo tomarán tus amigos al verte en la vereda de enfrente?

—La mayoría de mis amigos son simpatizantes de Estudiantes, pero mi familia hincha por Pacífico, aunque algunos primos y mi hermana son del Pincha. Algunos irán del lado del Lobo y otro del León, pero todos estarán en la cancha.

—¿Charlás con tu tío?

—Desde que me vine para acá, no hablo tanto con José. No lo hago porque me empieza a dar consejos. Él siempre va a querer que me vaya bien. Hablo con mi primo, Lucas.

—¿Qué pasará si el domingo convertís?

—Si hago un gol, lo grito. Se lo gritaría en la cara a mis amigos (risas). Cuando arranqué a jugar, mi abuela me regaló una remera con la foto de mi abuelo, que falleció, y la uso siempre abajo de la camiseta.

—¿Qué podés contar de Pacífico respecto a lo económico y futbolístico?

—El club, por más que sea del Federal B, toma la competencia con total seriedad y profesionalidad.

No pagan grandes sueldos, pero cumplen estando al día. Me tocó encontrarme con otros chicos que jugaron el Federal B o el A y nunca les pasó de percibir el sueldo cuando terminaba el mes y de manera completa. En este sentido, el club se maneja muy bien. En referencia a la categoría, Pacífico hace varios años viene demostrando que está para dar un salto.

—¿Cómo llegaste al equipo?

—No conocía el club. Me llamó Tomas Urruty (ex-Villa San Carlos), a quien tuve de compañero en Arsenal. Él, que se sumó a Pacífico antes de jugar la Copa Argentina, me dijo que necesitaban delanteros y me consultó si quería ir. Habló con el DT y vine para acá. No sabía dónde me metía. Me encontré con una gran institución y grandes personas.

—¿Es contraproducente llegar solo con el ritmo de la liga regional?

—Sabemos que la competencia liguista no es similar a lo que enfrentaremos el domingo, frente a un club de Primera. De todos modos, hicimos una buena pretemporada en base al partido, lo preparamos bien y estaremos a la altura.