¡La Liga es un carnaval... para CRIBA y Curuzú Cuatiá!









El Azulado y el Curu animarán la final de la Copa de Campeones de la Liga Amateur Platense. Se quedaron afuera los Villeros: Lenci y Montoro

Mucho calor y fútbol poco vistoso, pero demasiada pasión que les “hierve la cabeza” a los hinchas de los equipos barriales de la Liga. La Copa de Campeones vio pasar ayer la serie semifinal del torneo, en la que CRIBA (goleando a Villa Lenci a domicilio) y Curuzú Cuatiá (superando en su casa por la mínima a Villa Montoro) lograron el boleto a la última instancia, que se llevará a cabo el sábado próximo.

Todo lo que vale, cuesta

Valioso es jugar una final, en todo ámbito, incluso en un certamen no oficial como el que proponen con buen tino las autoridades liguistas (van ya tres ediciones). En la extenuante y carnavalera jornada de martes, para CRIBA no fue tan fácil pasar el examen. Es que Lenci lo esperó con “el cuchillo entre los dientes” y lo tuvo a maltraer: el local erró un penal y metió un tiro en el palo vía Agustín Jurado. Después de esos sofocones, apareció el equipo de barrio Aeropuerto para definir el pleito. Las ganas de jugar otra final se vieron reflejadas en la constitución del equipo que ordenaron Parrado y Novarini: ¡hubo cinco titulares que vienen participando en el actual Federal C!

Por su parte, Curuzú Cuatiá y Villa Montoro no se sacaban ventajas, hasta que Lautaro Palacios, fiel a su estilo goleador, mandó la pelota a las piolas y clasificó al Portugués a la gran definición.