La Plata dejó su huella en un certamen de artes marciales en Bolivia

Laureano Staropoli y Damián Ruiz, luchadores profesionales de MMA, visitaron la redacción de este medio tras su participación en el torneo realizado en Santa Cruz de la Sierra

La vida está atravesada por logros y caídas. Así lo sienten Laureano Staropoli y Damián Ruiz, luchadores profesionales de MMA que tuvieron suerte dispar en un torneo de artes marciales de trascendencia mundial celebrado en Bolivia.

Laureano, platense de 24 años, se impuso de gran forma a Carlos Bazán, deportista boliviano al que venció en solo dos rounds, luego de que el juez detuviera la pelea por un nocaut técnico.

En tanto, Damián Alejandro Ruiz, de 27, oriundo de Río Gallegos pero adoptado por La Plata hace más de ocho años, no corrió la misma suerte y cayó ante Kevin Syler, aunque dentro del ring dejó una buena imagen.

Cabe destacar que las artes marciales mixtas (conocidas frecuentemente por sus siglas en inglés, MMA o Mixed Martial Arts) son un deporte de combate de pleno contacto que incorpora golpes, patadas, llaves y técnicas de una gran variedad de otras disciplinas como boxeo, taekwondo, muay thai, judo, lucha y jiu-jitsu, entre otras.

Ambos luchadores visitaron la redacción de este medio y hablaron sobre su participación y objetivos próximos.



—¿Cómo se dio la pelea?

LS:—Peleé contra Carlos Bazán, favorito en Bolivia, un tipo con mucha trayectoria. Es muy fuerte, pero cuando logré tirarlo y le empecé a pegar, el árbitro cortó la pelea y me declaró ganador por KO técnico.

DR:—Yo iba por el título contra Kevin Syler. Resultó una pelea muy dura, pero en el tercer round me pudo someter. Quizás me apresuré y eso me desgastó físicamente. De todas formas, el combate fue medianamente parejo.



—¿Qué dejó el torneo?

LS:—Solo tengo palabras de agradecimiento. Nos trataron a todos muy bien.



—¿Próximos objetivos?

DR:—La idea es seguir entrenando. Seguramente a fin de año volvamos a pelear y tenemos que estar preparados.