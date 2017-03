La pócima para resolver dos frentes abiertos







El presidente de Estudiantes se aseguró un lugar en la mesa chica de las decisiones dentro de la lista de Claudio “Chiqui” Tapia, quien se perfila como principal candidato a quedarse con la presidencia de la AFA. Por si fuera poco, a la mañana jugó un amistoso con Villa San Carlos, y quiere estar dentro de una semana en el debut del equipo en la Copa Libertadores

Dentro de 48 horas, Juan Sebastián Verón cumplirá 42 años. La disciplina profesional que evidenció a lo largo de su extensa carrera le permite estar intacto para volver a jugar una Copa Libertadores desde la semana que viene, cuando el equipo enfrente a Botafogo en el primer partido del Grupo 1.

A diferencia de la canción de Arjona, este señor de las cuatro décadas no puede renegar de su figura, porque claramente no dista mucho de la que tenía a los 20 años. Por el contrario, ahora le suma la experiencia para posicionarse también afuera de la cancha, sin dejar su rol de dirigente, acomodándose dentro del futuro gobierno de la AFA. Sí, la Brujita jugó ayer un amistoso con Villa San Carlos para sumar ritmo de cara al encuentro por la Copa y luego almorzó con Pascual Caiella, cara visible de Estudiantes en Viamonte, para darle precisas indicaciones de los pasos a seguir.

Mañana vencerá el plazo para entregar las listas para las elecciones del 29 de marzo y el Pincha no quiere perderse un lugar de injerencia en las decisiones. Es por eso que, junto a Rosario Central y Lanús, tendrá asegurada una de las plazas como vocal titular en el futuro gobierno de la entidad (todo hace indicar que no habrá oposición, pero, en el caso de haberla, no tendría muchas chances de ganar), lo que garantiza presencia en la mesa chica.

Claudio Tapia, principal candidato a quedarse con la presidencia de la AFA por cuatro años, se encuentra definiendo los nombres y cargos de la lista que deberá entregar mañana a la noche, de acuerdo a los plazos establecidos en el cronograma electoral. Y Estudiantes, con Verón a la cabeza, tendrá un puesto seguro, más allá de que ocasionalmente sea Caiella quien concurra a la AFA.

Tapia, presidente de Barracas Central, encabezará la lista que postulará como vicepresidentes a Daniel Angelici, Hugo Moyano y Marcelo Achille. Asimismo, Víctor Blanco ocupará el cargo de secretario general.

De este modo, si bien todo está sujeto al resultado de las elecciones, mañana el Pincha aparecerá dentro de la lista que tiene más posibilidades de quedarse con el gobierno de la AFA; en la cual no tienen un lugar otras instituciones de peso en la Argentina como River o San Lorenzo.