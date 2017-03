La promesa del ciclismo es platense





Tras coronarse en la prestigiosa Vuelta Altas Cumbres, en el marco de la categoría Juveniles, Mathías Merli visitó diario Hoy y expresó su alegría por dicha conquista en Mina Clavero (Córdoba)

Tarda en llegar, pero al final hay recompensa. Mathías Merli, platense de tan solo 18 años y una de las promesas del ciclismo en el país, logró un nuevo título, esta vez en Córdoba.

Merli se alzó con el primer puesto, dentro de la categoría Juveniles, en la 7ma Vuelta Altas Cumbres, haciendo su debut en la zona más alta del podio en el equipo Raleigh Dario Dalsanto. En la clasificación general, el oriundo de La Plata culminó en el puesto 56, sobre un total de 840 corredores.

Merli, quien se entrena todos los días en la Cantera de Gorina, de 501, los senderos del Parque Pereyra y Camino Centenario, se encuentra estudiando el último año de colegio en la Escuela Técnica n°2 “República de Italia”, de Villa Elisa, y sueña con culminar de buena forma para comenzar la carrera de Nutrición. “Mis padres y los compañeros de ciclismo siempre me aconsejan seguir estudiando”, aseguró Mathías.

Luego de coronarse, y a la espera del Rally que se llevará a cabo el 30 de abril en La Cumbre de Córdoba, el joven visitó la redacción del diario Hoy, donde manifestó su alegría por formar parte del equipo Raleigh y contó cómo atraviesa este momento.

—¿Cómo viviste el triunfo en Córdoba?

—Con mucha felicidad. Uno siempre se mentaliza para hacer bien las cosas y que se den los resultados implica una linda satisfacción. Fueron 82 kilómetros, con un tiempo de tres horas y 13 minutos.

—¿Qué te genera representar a tu ciudad y a tu equipo?

—Es muy lindo decir que soy de La Plata, representarla en cada carrera es un orgullo. Estoy muy contento con mi incorporación al equipo Raleigh Dario, fue todo repentino. Me fueron a buscar y me integraron. El ciclismo me hizo crecer como persona porque tuve que sacrificar muchas cosas para poder entrenarme todos los días.

—¿Cómo dividís el estudio y el deporte?

—Por suerte, lo llevo muy bien. Estoy cursando el último año en la República de Italia, colegio electromecánico. A partir de eso, divido mis horarios para entrenar, en turno matutino y vespertino, aprovechando las horas de luz que nuestro deporte requiere. Si todo sale bien, el próximo año seguiré la carrera de Nutrición.

—¿Cuáles son tus objetivos en los próximos meses?

—Ahora tengo dos carreras, a las cuales denomino como “preparativas”, que servirán para llegar de la mejor forma al 30 de abril, cuando competiré en la Cumbre, en Córdoba, en busca del primer puesto. Será el desa­fío más importante. Luego en junio disputaré el Campeonato Argentino Rally en Carlos Paz, que sin duda es una motivación para seguir trabajando.