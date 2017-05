Lanús festejó y complicó a Arsenal con el promedio

Lo superó 2 a 0 con goles de Denis y se metió en zona de clasificación a la Sudamericana 2018. El Arse ahora acude a la calculadora

Lanús, que busca ingresar a una copa internacional en la próxima temporada, consiguió una victoria contundente contra Arsenal por 2 a 0, con goles de Germán Denis, quien había ingresado en el segundo tiempo. Por el momento, el Grana se encuentra dentro del grupo de los equipos que clasifican a la Sudamericana, aunque mantiene todavía la chance de meterse en la Libertadores.

El primer tiempo no fue de los mejores, ya que el local, por miedo a perder y aumentar sus complicaciones respecto de la permanencia en la categoría, no se animó a cruzar la mitad de la cancha y los dirigidos por Jorge Almirón no le encontraban la vuelta al partido.

En el complemento las cosas cambiaron, Arsenal se animó a ir en busca de los tres puntos y Lanús, con el ingreso de Denis, tuvo más profundidad en las llegadas al arco rival.

A los 36 minutos, de emboquillada, por encima del arquero, llegó el primer gol del Tanque, que en el descuento liquidó el partido con una buena definición ante la salida de Santillo.

Con esta derrota, los del Viaducto quedaron muy cerca de los equipos que estarían perdiendo la categoría en la tabla de los promedios y tendrá una semana difícil, ya que había caído por la Copa Argentina contra Sacachispas y tendrá que afrontar en la fecha que viene a Belgrano en Córdoba y acudir a la calculadora para sacar cuentas frente a sus rivales en la lucha por la permanencia.

Formaciones:

Arsenal: Pablo Santillo; Leandro Marín, Marcos Curado, Jonathan Bottinelli y Gonzalo Bazán; Sergio Velázquez, Renso Pérez; Leonardo Rolón, Franco Fragapane y Federico Milo; Juan Sánchez Sotelo. DT: Humberto Grondona.

Lanús: Esteban Andrada; José Luis Gómez, Marcelo Herrera, Diego Braghieri y Nicolás Pasquini; Román Martínez, Iván Marcone y Nicolás Aguirre; Alejandro Silva, José Sand y Marcelino Moreno. DT: Jorge Almirón.

Cancha: Arsenal.

Arbitro: Juan Pablo Pompei.